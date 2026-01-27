Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2027 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2027 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.01.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2027 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Ocak 2027 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2027 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Ocak 2027 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2027 nerede, ne zaman deprem oldu?

27 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:01:51  39.2210   28.2395        6.6      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:05:48  38.0635   36.9452       17.0      -.-  1.7  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

07:48:36  39.1732   27.9917       10.6      -.-  1.7  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                     

07:01:13  37.8807   28.7360        5.0      -.-  2.0  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                     

06:54:27  39.1547   28.2660       12.4      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:53:36  37.5237   37.1032        9.4      -.-  1.3  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                       

06:11:39  39.1118   37.8115        6.3      -.-  2.3  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                          

06:08:29  39.1595   28.2898        8.5      -.-  2.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:58:00  38.0788   36.4958       11.8      -.-  1.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

05:39:22  35.0148   23.9380        6.7      -.-  3.4  3.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

05:29:12  39.1247   28.2595        8.9      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:15:30  38.0163   38.1862        5.1      -.-  1.0  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                 

05:07:12  38.7568   43.7080        6.3      -.-  2.1  -.-   DOGANGUN-MURADIYE (VAN)                       

04:24:46  39.3450   23.8315       17.3      -.-  3.5  3.4   YUNANISTAN                                    

04:17:24  38.1992   37.5067        6.9      -.-  1.6  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

04:10:42  39.1323   28.3742        8.1      -.-  1.3  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:02:24  37.6538   35.8670        5.3      -.-  1.8  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                      

03:59:17  39.1628   28.2895        7.8      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:52:04  39.1728   28.2890        7.8      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:50:03  36.8442   27.4957       10.7      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                   

03:39:38  39.1835   29.0023       14.2      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                       

03:13:53  39.2208   28.0505        8.0      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:06:39  39.1587   28.2475        8.1      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:56:42  39.2492   29.0562       10.9      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                     

02:52:41  37.8543   37.8867        7.2      -.-  2.4  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                    

02:39:32  37.6875   29.1435        7.7      -.-  2.5  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                             

02:34:54  39.2420   28.7713        5.8      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)                       

02:16:06  39.1650   28.2860       12.0      -.-  3.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:13:28  40.1643   31.7437        5.0      -.-  2.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                  

02:00:03  38.6492   39.6503        5.0      -.-  2.0  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                           

01:22:26  39.1407   28.1855        5.4      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:33:10  39.1098   28.3172        5.4      -.-  0.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

İlgili Konular: #deprem #Son depremler