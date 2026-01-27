AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Ocak 2027 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2027 nerede, ne zaman deprem oldu?
27 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:01:51 39.2210 28.2395 6.6 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:05:48 38.0635 36.9452 17.0 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:48:36 39.1732 27.9917 10.6 -.- 1.7 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
07:01:13 37.8807 28.7360 5.0 -.- 2.0 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
06:54:27 39.1547 28.2660 12.4 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:53:36 37.5237 37.1032 9.4 -.- 1.3 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)
06:11:39 39.1118 37.8115 6.3 -.- 2.3 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS)
06:08:29 39.1595 28.2898 8.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:58:00 38.0788 36.4958 11.8 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:39:22 35.0148 23.9380 6.7 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:29:12 39.1247 28.2595 8.9 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:30 38.0163 38.1862 5.1 -.- 1.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:07:12 38.7568 43.7080 6.3 -.- 2.1 -.- DOGANGUN-MURADIYE (VAN)
04:24:46 39.3450 23.8315 17.3 -.- 3.5 3.4 YUNANISTAN
04:17:24 38.1992 37.5067 6.9 -.- 1.6 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:10:42 39.1323 28.3742 8.1 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:02:24 37.6538 35.8670 5.3 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
03:59:17 39.1628 28.2895 7.8 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:04 39.1728 28.2890 7.8 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:03 36.8442 27.4957 10.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
03:39:38 39.1835 29.0023 14.2 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:13:53 39.2208 28.0505 8.0 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:39 39.1587 28.2475 8.1 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:56:42 39.2492 29.0562 10.9 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:52:41 37.8543 37.8867 7.2 -.- 2.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
02:39:32 37.6875 29.1435 7.7 -.- 2.5 -.- KARATAS-(DENIZLI)
02:34:54 39.2420 28.7713 5.8 -.- 1.8 -.- AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
02:16:06 39.1650 28.2860 12.0 -.- 3.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:28 40.1643 31.7437 5.0 -.- 2.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
02:00:03 38.6492 39.6503 5.0 -.- 2.0 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG)
01:22:26 39.1407 28.1855 5.4 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:33:10 39.1098 28.3172 5.4 -.- 0.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)