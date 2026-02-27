AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
27 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:32:12 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:30:58 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:48:05 -.- 1.9 -.- BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)
06:28:57 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:58:15 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:45:58 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:43:51 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
05:39:03 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:38:17 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:19:41 -.- 1.5 -.- KIZILCA-ODEMIS (IZMIR)
05:15:26 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:06:42 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:03:52 -.- 2.4 -.- VAN GOLU
05:02:35 -.- 2.1 -.- VAN GOLU
05:00:16 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:58:58 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:50:39 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:37:12 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
03:26:00 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:43:04 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:06 -.- 2.2 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:19 -.- 2.3 -.- VARTO (MUS)
02:08:45 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
01:46:42 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:38:38 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:07:36 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)