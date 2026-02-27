Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.02.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

27 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:32:12 -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:30:58 -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:48:05 -.-  1.9  -.-   BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    

06:28:57 -.-  2.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:58:15 -.-  1.6  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

05:45:58 -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:43:51 -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                 

05:39:03 -.-  1.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

05:38:17 -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

05:19:41 -.-  1.5  -.-   KIZILCA-ODEMIS (IZMIR)                         

05:15:26 -.-  1.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

05:06:42 -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

05:03:52 -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                       

05:02:35 -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                       

05:00:16 -.-  1.6  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

04:58:58 -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      

03:50:39 -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:37:12 -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                     

03:26:00 -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

02:43:04 -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:32:06 -.-  2.2  -.-   CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:14:19 -.-  2.3  -.-   VARTO (MUS)                                    

02:08:45 -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                       

01:46:42 -.-  1.6  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

01:38:38 -.-  1.8  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                 

00:07:36 -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)    

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu