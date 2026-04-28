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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28.04.2026 09:29:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:57:41  39.2460   29.0477        2.7      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)             

08:18:17  38.2778   38.6693        8.2      -.-  2.6  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                    

08:11:42  39.7752   26.6283        5.5      -.-  2.5  -.-   ORENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE)           

07:50:25  34.8780   26.0360        6.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

07:45:14  40.1923   31.7267        6.0      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)              

07:43:09  37.0713   28.5098        9.4      -.-  1.3  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                   

07:34:26  39.2298   28.1087        8.7      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)          

07:14:19  34.9412   26.1168        5.3      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

07:12:27  38.2968   38.6868        5.3      -.-  1.7  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                    

07:07:10  37.7617   30.6325       11.9      -.-  1.7  -.-   SAVKOY-(ISPARTA)                      

07:04:20  34.9113   26.0043        8.6      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

06:21:12  34.9290   26.0283        6.9      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

06:06:32  34.8187   26.0093        9.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

05:43:59  39.2102   28.1272        7.7      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:34:43  36.7822   27.6040        5.4      -.-  1.2  -.-   KARAKOY-DATCA (MUGLA)                 

05:23:06  34.9075   26.1190        7.5      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

05:17:50  39.2572   29.0080        7.7      -.-  1.0  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)             

05:05:18  39.2588   28.9532        9.1      -.-  1.4  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)              

04:59:45  39.6408   39.7135       11.5      -.-  1.4  -.-   MERTEKLI-(ERZINCAN)                   

04:44:37  38.2170   37.6858       15.0      -.-  1.0  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:34:09  37.9088   36.2187        5.0      -.-  1.7  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)            

04:30:38  38.0407   26.1567       10.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                            

03:44:37  34.8442   26.0962        6.6      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

03:41:53  40.2672   37.8120        7.9      -.-  1.8  -.-   ISKENDERSEYH-KOYULHISAR (SIVAS)       

03:25:25  39.1460   28.3010        7.9      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:19:58  37.8700   36.4198        8.9      -.-  1.8  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   

03:13:50  38.9808   23.1547       10.2      -.-  3.2  3.1   YUNANISTAN                            

03:06:54  36.9148   29.1095        5.0      -.-  1.0  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)            

02:41:39  35.9873   29.0452        8.9      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                               

02:32:38  39.4945   39.2483        5.1      -.-  1.9  -.-   DERE-KEMAH (ERZINCAN)                 

02:21:28  40.1960   31.7203        5.0      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)              

02:18:52  37.4477   35.2915        5.0      -.-  1.3  -.-   MADENLI-ALADAG (ADANA)                

02:13:26  38.3352   38.2232        8.4      -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)        

02:04:19  34.8257   26.0628        7.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

01:55:15  37.8202   36.6300        8.0      -.-  1.5  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)              

01:52:56  39.0723   40.3105        5.6      -.-  1.7  -.-   KUSKONDU-(BINGOL)                     

01:52:23  36.9163   29.1127       10.9      -.-  1.9  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)            

01:44:18  39.2517   28.0732        9.3      -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

01:21:14  36.9657   27.7018        7.3      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)           

01:10:10  40.2372   42.0327       10.2      -.-  1.6  -.-   ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)     

01:05:30  40.2090   31.7073        7.5      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)              

00:54:31  34.8933   25.9682        8.2      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

00:45:12  34.9622   26.0133        8.6      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                 

00:42:02  39.4337   32.6700        5.0      -.-  1.8  -.-   CULUK-HAYMANA (ANKARA)                

00:29:55  39.2368   29.0397        5.0      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)             

00:27:17  35.2882   32.1667        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                               

00:16:50  39.1123   33.2155       10.2      -.-  1.1  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)         

00:16:14  36.9340   27.5518       11.9      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)           

00:06:31  39.4172   25.9945        4.7      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler