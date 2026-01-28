Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28.01.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ocak 2028 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:23  39.1958   28.1932        9.1      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:36:01  39.1663   28.2385       13.8      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:33:08  39.4880   28.0192        8.5      -.-  2.5  -.-   COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)                   

08:20:30  37.1218   36.9257        5.4      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

08:10:51  40.0153   40.0510       17.8      -.-  2.0  -.-   AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)                 

07:40:20  39.1417   28.2897       16.1      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:23:49  39.2072   28.7300       20.1      -.-  1.3  -.-   AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)                        

07:05:47  39.1552   28.2717       12.0      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:54:17  39.1363   28.3137       14.3      -.-  3.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:51:22  35.7803   27.5343       18.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                        

06:46:11  39.2725   28.1220        7.6      -.-  1.3  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:23:17  36.6730   25.4562        9.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

06:22:32  39.1215   28.3108       13.2      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:14:14  39.1370   28.3445       14.4      -.-  1.5  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:21:12  38.1305   38.4375        2.7      -.-  1.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

05:20:44  39.1435   28.2453        9.5      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:19:31  39.1733   28.2673       15.1      -.-  3.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:17:40  39.1770   28.2608       16.4      -.-  3.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:38:26  37.9115   37.9343        5.0      -.-  1.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

04:29:30  39.1977   28.1835       17.1      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:25:33  39.8792   41.7747       19.8      -.-  1.4  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                   

04:18:40  39.8517   41.8175        9.2      -.-  2.4  -.-   MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)                     

04:13:58  39.9872   41.4183        9.3      -.-  1.6  -.-   BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                    

04:07:48  38.0813   38.3883        6.3      -.-  1.5  -.-   KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

03:45:48  40.8202   27.7755        7.9      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                 

03:28:39  40.7943   27.7612        9.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                 

03:28:25  40.7722   27.7555        9.1      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                 

02:55:36  34.8762   33.9313       44.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                        

02:40:01  39.1198   28.2978        9.3      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:21:18  39.7968   29.3825       14.7      -.-  1.6  -.-   KARAMANLAR-DOMANIC (KUTAHYA)                   

02:19:59  39.0782   28.3448       18.7      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                       

01:26:05  39.1193   28.3300        9.4      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:09:52  37.7183   36.5415        7.0      -.-  2.2  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                

00:39:29  39.1537   28.2992        9.1      -.-  2.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:17:08  39.9695   23.9377       23.1      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                     

İlgili Konular: #deprem #Son depremler