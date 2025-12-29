Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 09:35:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 29 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

29 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:03:43 -.-  2.0  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                     

08:53:21 -.-  2.2  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                     

08:37:43 -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:36:00 -.-  1.4  -.-   YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 

08:19:18 -.-  2.0  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                     

07:17:13 -.-  1.7  -.-   CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)                  

07:02:30 -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:34:54 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:06:04 -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                         

05:47:06 -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:35:39 -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:23:21 -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:08:35 -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

05:06:32 -.-  2.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                          

04:01:03 -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:28:51 -.-  2.7  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                      

03:19:25 -.-  1.8  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                          

02:57:23 -.-  2.1  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                      

02:52:02 -.-  1.5  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                      

02:12:47 -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:07:04 -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

02:02:54 -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:56:31 -.-  2.3  -.-   YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 

01:46:48 -.-  2.2  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

01:45:54 -.-  1.8  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)       

01:42:36 -.-  1.8  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

01:27:31 -.-  1.8  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)       

01:26:09 -.-  1.7  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                      

01:14:40 -.-  1.5  -.-   GOLBASI (ADIYAMAN)                              

00:45:06 -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:42:45 -.-  2.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:32:04 -.-  1.6  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:13:58 -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)       

