Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 29 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
29 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:03:43 -.- 2.0 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
08:53:21 -.- 2.2 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
08:37:43 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:36:00 -.- 1.4 -.- YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
08:19:18 -.- 2.0 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
07:17:13 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)
07:02:30 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:34:54 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:04 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:47:06 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:35:39 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:23:21 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:35 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:06:32 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
04:01:03 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:51 -.- 2.7 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
03:19:25 -.- 1.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
02:57:23 -.- 2.1 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
02:52:02 -.- 1.5 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
02:12:47 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:07:04 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:02:54 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:56:31 -.- 2.3 -.- YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
01:46:48 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:45:54 -.- 1.8 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
01:42:36 -.- 1.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:27:31 -.- 1.8 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
01:26:09 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
01:14:40 -.- 1.5 -.- GOLBASI (ADIYAMAN)
00:45:06 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:42:45 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:32:04 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
00:13:58 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)