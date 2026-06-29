Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:08:05 37.0128 28.4093 12.2 -.- 1.9 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

07:29:38 37.0352 28.4072 8.1 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)

06:01:38 38.2225 37.8358 9.0 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:22:49 38.5148 36.2452 5.7 -.- 1.5 -.- HASIRCI-PINARBASI (KAYSERI)

04:04:18 36.3265 34.0527 9.8 -.- 1.1 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN)

03:54:40 39.5088 28.8082 10.5 -.- 1.4 -.- BOYALICA-DURSUNBEY (BALIKESIR)

03:30:46 37.2877 28.9443 8.8 -.- 1.7 -.- KAYACA-TAVAS (DENIZLI)

03:25:53 37.7880 36.3317 10.6 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:11:47 38.9738 43.7038 6.6 -.- 1.9 -.- ACIKYOL-MURADIYE (VAN)

02:51:01 39.1498 28.3120 8.5 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:23:00 37.8340 36.2018 6.2 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:05:04 42.2623 31.0795 25.1 -.- 2.1 -.- KARADENIZ

02:00:34 38.8045 37.3653 5.0 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

01:49:55 39.3208 29.2495 10.5 -.- 1.4 -.- EMET (KUTAHYA)

01:45:40 39.3853 26.2338 12.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:36:39 38.7773 36.5573 12.0 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:31:35 38.8385 31.4577 5.6 -.- 1.6 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)

01:24:35 38.5722 38.0775 23.4 -.- 1.2 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)