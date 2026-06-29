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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29.06.2026 09:06:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:08:05  37.0128   28.4093       12.2      -.-  1.9  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                             

07:29:38  37.0352   28.4072        8.1      -.-  1.8  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                             

06:01:38  38.2225   37.8358        9.0      -.-  1.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

05:22:49  38.5148   36.2452        5.7      -.-  1.5  -.-   HASIRCI-PINARBASI (KAYSERI)                    

04:04:18  36.3265   34.0527        9.8      -.-  1.1  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                         

03:54:40  39.5088   28.8082       10.5      -.-  1.4  -.-   BOYALICA-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 

03:30:46  37.2877   28.9443        8.8      -.-  1.7  -.-   KAYACA-TAVAS (DENIZLI)                         

03:25:53  37.7880   36.3317       10.6      -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

03:11:47  38.9738   43.7038        6.6      -.-  1.9  -.-   ACIKYOL-MURADIYE (VAN)                         

02:51:01  39.1498   28.3120        8.5      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:23:00  37.8340   36.2018        6.2      -.-  1.8  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                  

02:05:04  42.2623   31.0795       25.1      -.-  2.1  -.-   KARADENIZ                                      

02:00:34  38.8045   37.3653        5.0      -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                             

01:49:55  39.3208   29.2495       10.5      -.-  1.4  -.-   EMET (KUTAHYA)                                 

01:45:40  39.3853   26.2338       12.9      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                     

01:36:39  38.7773   36.5573       12.0      -.-  1.3  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:31:35  38.8385   31.4577        5.6      -.-  1.6  -.-   LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)              

01:24:35  38.5722   38.0775       23.4      -.-  1.2  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)   

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