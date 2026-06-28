Son Dakika... AFAD, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56'da bir deprem meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4.0 (MW) olarak ölçüldü. Bölgede kısa süreli endişe yaratan sarsıntının, yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN BÖLGELER

AFAD'ın paylaştığı detaylı deprem raporuna göre, sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri de belli oldu.

Buna göre depreme en yakın noktalar sırasıyla şu şekilde kaydedildi:

Ormaniçi: 0.89 km

Kertil: 2.68 km

Sinandede: 2.85 km

Mandıra: 4.29 km

Yaylacık: 4.60 km