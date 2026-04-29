Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.

29 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.29 -.- 2.5 -.- HASYURT-FINIKE (ANTALYA)

2026.04.29 -.- 0.8 -.- OKSUZLU-DEMIRCI (MANISA)

2026.04.29 -.- 2.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.04.29 07:51:43 -.- 0.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2026.04.29 07:27:59 -.- 2.0 -.- GULYUZU-ARPACAY (KARS)

2026.04.29 06:55:17 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2026.04.29 06:41:30 -.- 2.1 -.- KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN)

2026.04.29 06:29:16 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)