Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.01.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.03 08:59:23    -.-  2.2  -.-   TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)             

2026.01.03 08:57:38    -.-  2.1  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                    

2026.01.03 08:53:14   -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)         

2026.01.03 08:48:18  -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2026.01.03 08:38:26    -.-  1.1  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

2026.01.03 08:18:45   -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)         

2026.01.03 07:49:52     -.-  1.1  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                  

2026.01.03 07:44:25  -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)               

İlgili Konular: #deprem #Son depremler