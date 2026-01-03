Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.03 08:59:23 -.- 2.2 -.- TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)
2026.01.03 08:57:38 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2026.01.03 08:53:14 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.03 08:48:18 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.03 08:38:26 -.- 1.1 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.03 08:18:45 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.03 07:49:52 -.- 1.1 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.01.03 07:44:25 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)