AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:35:33 37.9133 36.2892 5.0 -.- 3.1 3.1 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:35:14 38.6013 27.6090 9.1 -.- 2.0 -.- HACIHALILLER-(MANISA)
08:08:32 39.1695 28.2957 7.9 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:31:26 38.2610 37.7255 11.5 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
07:12:59 38.2513 37.7537 9.4 -.- 3.2 3.2 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
05:48:40 39.3172 29.0595 8.2 -.- 2.5 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)
05:20:37 39.2535 29.0287 11.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:17:23 39.1610 26.8572 6.6 -.- 1.1 -.- KIRATLI-DIKILI (IZMIR)
05:13:05 38.0430 36.6008 8.2 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:06:52 39.1542 28.2308 10.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:18 36.6620 25.6163 13.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
05:01:28 39.1455 26.8347 5.0 -.- 1.6 -.- KIRATLI-DIKILI (IZMIR)
04:57:47 39.1330 28.2797 5.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:52:37 39.1640 28.2468 15.5 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:49:33 39.1790 28.1840 17.3 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:29 39.8688 28.2610 5.4 -.- 1.4 -.- YAYLACAYIRI-SUSURLUK (BALIKESIR)
04:15:07 34.0592 23.8985 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:08:39 38.7725 27.1177 7.2 -.- 2.1 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
04:03:15 39.1635 28.2387 13.6 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:47 38.6243 26.7170 6.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:27:19 36.2937 29.5743 45.5 -.- 1.3 -.- HACIOGLAN-KAS (ANTALYA)
02:45:11 36.6558 25.6722 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
01:49:51 39.2212 28.2852 7.3 -.- 1.4 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:41:47 39.1670 28.2797 17.0 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:12:35 39.0857 28.3362 6.5 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
00:12:16 35.9245 30.7503 14.0 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ