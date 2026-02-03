Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.02.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:35:33  37.9133   36.2892        5.0      -.-  3.1  3.1   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

08:35:14  38.6013   27.6090        9.1      -.-  2.0  -.-   HACIHALILLER-(MANISA)                             

08:08:32  39.1695   28.2957        7.9      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:31:26  38.2610   37.7255       11.5      -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

07:12:59  38.2513   37.7537        9.4      -.-  3.2  3.2   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

05:48:40  39.3172   29.0595        8.2      -.-  2.5  -.-   YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)                    

05:20:37  39.2535   29.0287       11.4      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

05:17:23  39.1610   26.8572        6.6      -.-  1.1  -.-   KIRATLI-DIKILI (IZMIR)                            

05:13:05  38.0430   36.6008        8.2      -.-  1.4  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

05:06:52  39.1542   28.2308       10.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:04:18  36.6620   25.6163       13.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

05:01:28  39.1455   26.8347        5.0      -.-  1.6  -.-   KIRATLI-DIKILI (IZMIR)                            

04:57:47  39.1330   28.2797        5.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:52:37  39.1640   28.2468       15.5      -.-  0.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:49:33  39.1790   28.1840       17.3      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:25:29  39.8688   28.2610        5.4      -.-  1.4  -.-   YAYLACAYIRI-SUSURLUK (BALIKESIR)                  

04:15:07  34.0592   23.8985        5.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:08:39  38.7725   27.1177        7.2      -.-  2.1  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                           

04:03:15  39.1635   28.2387       13.6      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:54:47  38.6243   26.7170        6.8      -.-  2.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

03:27:19  36.2937   29.5743       45.5      -.-  1.3  -.-   HACIOGLAN-KAS (ANTALYA)                           

02:45:11  36.6558   25.6722        5.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

01:49:51  39.2212   28.2852        7.3      -.-  1.4  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:41:47  39.1670   28.2797       17.0      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:12:35  39.0857   28.3362        6.5      -.-  1.7  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

00:12:16  35.9245   30.7503       14.0      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           

