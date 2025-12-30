Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.12.2025 09:41:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

30 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.30 08:35:53  39.2395   29.0185       11.3      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.30 08:33:29  39.2580   28.9812       12.5      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.30 08:25:48  39.2222   29.0343       12.6      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.30 08:03:38  39.1730   28.2215        9.8      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.30 07:32:19  41.2562   24.0183       11.5      -.-  1.0  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.30 07:01:32  39.1787   28.2318       10.1      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.30 06:58:06  39.1280   27.6248        5.0      -.-  1.8  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                

2025.12.30 06:44:07  39.1492   28.3732       10.6      -.-  1.3  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.12.30 06:44:06  39.2368   40.2943        4.6      -.-  1.8  -.-   DALLICA-KIGI (BINGOL)                             

2025.12.30 06:42:27  36.3052   27.0007        5.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.30 05:56:14  39.1797   28.0692        7.6      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.12.30 05:55:07  39.1768   28.2518        5.3      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.30 05:48:41  40.3283   24.1287       14.3      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.30 05:39:20  36.1198   28.1120        6.9      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2025.12.30 05:32:46  39.2035   28.1437        9.3      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.30 05:28:42  39.2208   28.1323       11.3      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.30 05:13:45  36.2802   26.9978       10.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.30 04:54:12  39.0532   29.0240        5.0      -.-  0.8  -.-   YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.12.30 04:53:03  39.1405   28.2287       10.5      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.30 04:41:02  40.7873   31.0303       13.5      -.-  1.5  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   

2025.12.30 04:38:02  40.2507   24.0368        5.1      -.-  0.8  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.30 04:32:06  39.2348   28.9982        6.7      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.30 04:15:51  39.1815   29.0648       17.3      -.-  0.6  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2025.12.30 04:14:16  38.7912   26.4768        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.30 04:01:11  39.2230   29.0275       11.0      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.30 03:50:32  38.2690   38.2265       14.3      -.-  1.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2025.12.30 03:46:39  36.1355   28.4828       27.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2025.12.30 03:42:11  41.0593   25.1248        5.0      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.30 02:58:05  38.2957   38.8253        6.0      -.-  2.0  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       

2025.12.30 02:47:30  39.2280   29.0407        9.6      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.12.30 02:42:14  38.7535   37.9572        5.0      -.-  2.6  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                        

2025.12.30 02:20:42  39.1815   28.1567        9.6      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.30 02:12:00  39.2517   29.0073        9.5      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.30 02:00:30  39.1545   28.2173       12.0      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.30 01:40:56  39.1103   28.2770       11.7      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.30 01:29:56  40.9125   28.7653       15.4      -.-  1.4  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2025.12.30 01:27:26  39.1703   28.1433       11.4      -.-  2.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.30 01:18:15  40.7570   29.1525        3.1      -.-  1.7  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  

2025.12.30 01:12:55  39.0110   28.3030        9.6      -.-  1.1  -.-   EFENDILI-GORDES (MANISA)                          

2025.12.30 00:24:22  38.0137   37.5297        3.5      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2025.12.30 00:04:33  39.1570   28.2008        9.9      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.30 00:03:19  39.4258   28.8178        8.5      -.-  1.8  -.-   YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   

