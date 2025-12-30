Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 30 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
30 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.30 08:35:53 39.2395 29.0185 11.3 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 08:33:29 39.2580 28.9812 12.5 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 08:25:48 39.2222 29.0343 12.6 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 08:03:38 39.1730 28.2215 9.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 07:32:19 41.2562 24.0183 11.5 -.- 1.0 -.- YUNANISTAN
2025.12.30 07:01:32 39.1787 28.2318 10.1 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 06:58:06 39.1280 27.6248 5.0 -.- 1.8 -.- ADIL-SOMA (MANISA)
2025.12.30 06:44:07 39.1492 28.3732 10.6 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 06:44:06 39.2368 40.2943 4.6 -.- 1.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL)
2025.12.30 06:42:27 36.3052 27.0007 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2025.12.30 05:56:14 39.1797 28.0692 7.6 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 05:55:07 39.1768 28.2518 5.3 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 05:48:41 40.3283 24.1287 14.3 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2025.12.30 05:39:20 36.1198 28.1120 6.9 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2025.12.30 05:32:46 39.2035 28.1437 9.3 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 05:28:42 39.2208 28.1323 11.3 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 05:13:45 36.2802 26.9978 10.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.12.30 04:54:12 39.0532 29.0240 5.0 -.- 0.8 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 04:53:03 39.1405 28.2287 10.5 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 04:41:02 40.7873 31.0303 13.5 -.- 1.5 -.- GOLYAKA (DUZCE)
2025.12.30 04:38:02 40.2507 24.0368 5.1 -.- 0.8 -.- YUNANISTAN
2025.12.30 04:32:06 39.2348 28.9982 6.7 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 04:15:51 39.1815 29.0648 17.3 -.- 0.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 04:14:16 38.7912 26.4768 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2025.12.30 04:01:11 39.2230 29.0275 11.0 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 03:50:32 38.2690 38.2265 14.3 -.- 1.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2025.12.30 03:46:39 36.1355 28.4828 27.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2025.12.30 03:42:11 41.0593 25.1248 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
2025.12.30 02:58:05 38.2957 38.8253 6.0 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2025.12.30 02:47:30 39.2280 29.0407 9.6 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.30 02:42:14 38.7535 37.9572 5.0 -.- 2.6 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
2025.12.30 02:20:42 39.1815 28.1567 9.6 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 02:12:00 39.2517 29.0073 9.5 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.30 02:00:30 39.1545 28.2173 12.0 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 01:40:56 39.1103 28.2770 11.7 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 01:29:56 40.9125 28.7653 15.4 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.12.30 01:27:26 39.1703 28.1433 11.4 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 01:18:15 40.7570 29.1525 3.1 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2025.12.30 01:12:55 39.0110 28.3030 9.6 -.- 1.1 -.- EFENDILI-GORDES (MANISA)
2025.12.30 00:24:22 38.0137 37.5297 3.5 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.12.30 00:04:33 39.1570 28.2008 9.9 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.30 00:03:19 39.4258 28.8178 8.5 -.- 1.8 -.- YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)