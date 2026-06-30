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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.06.2026 09:29:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:31:41  39.3337   28.1512       10.9      -.-  1.4  -.-   SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

07:54:09  39.0230   28.7103        9.6      -.-  1.7  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                        

07:16:16  39.2413   28.9507       15.7      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:44:37  39.0193   25.9452        5.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

06:30:14  34.4858   23.5002       14.1      -.-  3.1  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

06:14:58  39.0408   25.9562        7.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

05:48:59  37.4035   38.7205        5.0      -.-  2.2  -.-   CAKMAK-(SANLIURFA)                                

05:29:51  36.9505   28.9792        7.2      -.-  1.8  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            

05:14:30  39.2055   28.1208       10.5      -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:54:28  38.2210   35.1268        6.4      -.-  2.5  -.-   KAYADIBI-YESILHISAR (KAYSERI)                     

04:23:07  39.0290   25.9550        6.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

04:16:02  38.7598   37.1768        5.0      -.-  2.4  -.-   KIZILOREN-GURUN (SIVAS)                           

04:07:38  39.0358   25.9520        8.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

04:03:49  38.7642   22.7753        6.0      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        

04:02:47  39.0403   25.9660        8.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

03:46:17  39.0923   25.9698        6.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

03:40:43  39.9398   40.3037        9.7      -.-  1.7  -.-   TECER-ASKALE (ERZURUM)                            

03:39:16  39.0088   25.8120        1.0      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

03:20:14  37.8213   36.1075        1.5      -.-  1.7  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

03:02:57  39.6650   24.6898        7.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

02:53:18  39.1997   28.8973       13.4      -.-  1.8  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

02:44:48  38.7518   36.5788        5.0      -.-  2.8  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                

02:41:51  39.1867   28.2815       10.6      -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:28:35  39.2055   28.1385        9.1      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:24:29  40.7737   23.2303        5.5      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        

02:16:28  39.1865   28.3568        7.9      -.-  1.5  -.-   CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:05:49  39.2550   28.0358       24.8      -.-  1.3  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:51:02  39.3153   41.0833        4.5      -.-  1.1  -.-   KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)                     

01:49:49  40.4240   28.9242        3.6      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

01:40:21  36.6895   25.6222        9.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

00:25:16  38.9850   42.8355       19.4      -.-  1.9  -.-   DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)                          

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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