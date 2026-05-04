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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.05.2026 08:59:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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4 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.04 08:17:39  38.2912   27.4832       16.8      -.-  1.3  -.-   CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)                        

2026.05.04 07:36:55  40.0585   34.6493        9.7      -.-  1.9  -.-   EMIRLER-BOGAZKALE (CORUM)                         

2026.05.04 07:22:32  40.3657   28.9328        8.2      -.-  2.1  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          

2026.05.04 06:29:05  38.8398   43.5703        5.0      -.-  2.6  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      

2026.05.04 06:19:37  36.9115   29.1082       11.0      -.-  1.7  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.04 05:36:34  38.6860   37.3263       13.4      -.-  1.4  -.-   KARAHISAR-GURUN (SIVAS)                           

2026.05.04 05:04:47  39.1877   28.2482        8.2      -.-  1.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.05.04 04:52:25  38.8157   30.4142        5.1      -.-  1.6  -.-   DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR)                       

2026.05.04 04:46:45  39.1855   28.2883       11.4      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.05.04 04:27:13  39.1687   28.2567        8.0      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.05.04 03:57:40  38.2647   37.7642       11.7      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.05.04 03:52:12  40.8065   31.9735       13.2      -.-  1.6  -.-   OREN-YENICAGA (BOLU)                              

2026.05.04 03:48:19  36.9868   29.3383        5.5      -.-  1.2  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          

2026.05.04 02:50:54  38.2842   38.2735        7.8      -.-  1.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2026.05.04 02:48:31  36.8900   29.1093        8.2      -.-  1.5  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          

2026.05.04 00:35:54  34.8507   25.0322       22.1      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.05.04 00:35:16  38.8092   37.4663        8.0      -.-  1.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

2026.05.04 00:34:03  38.4612   37.2937        8.0      -.-  1.7  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.05.04 00:21:39  39.1605   28.9252       16.7      -.-  1.5  -.-   GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)   

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