AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
4 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.04 08:17:39 38.2912 27.4832 16.8 -.- 1.3 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)
2026.05.04 07:36:55 40.0585 34.6493 9.7 -.- 1.9 -.- EMIRLER-BOGAZKALE (CORUM)
2026.05.04 07:22:32 40.3657 28.9328 8.2 -.- 2.1 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
2026.05.04 06:29:05 38.8398 43.5703 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN)
2026.05.04 06:19:37 36.9115 29.1082 11.0 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.04 05:36:34 38.6860 37.3263 13.4 -.- 1.4 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)
2026.05.04 05:04:47 39.1877 28.2482 8.2 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.04 04:52:25 38.8157 30.4142 5.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR)
2026.05.04 04:46:45 39.1855 28.2883 11.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.04 04:27:13 39.1687 28.2567 8.0 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.04 03:57:40 38.2647 37.7642 11.7 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2026.05.04 03:52:12 40.8065 31.9735 13.2 -.- 1.6 -.- OREN-YENICAGA (BOLU)
2026.05.04 03:48:19 36.9868 29.3383 5.5 -.- 1.2 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.04 02:50:54 38.2842 38.2735 7.8 -.- 1.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.04 02:48:31 36.8900 29.1093 8.2 -.- 1.5 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.04 00:35:54 34.8507 25.0322 22.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.05.04 00:35:16 38.8092 37.4663 8.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2026.05.04 00:34:03 38.4612 37.2937 8.0 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.04 00:21:39 39.1605 28.9252 16.7 -.- 1.5 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)