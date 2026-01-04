Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
4 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.04 08:24:48 38.2577 38.7590 3.6 -.- 1.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2026.01.04 08:23:06 35.1490 26.5742 11.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.01.04 08:12:46 38.8597 38.6920 20.0 -.- 1.1 -.- KOPUZLU-KEBAN (ELAZIG)
2026.01.04 08:08:47 36.9825 29.1105 19.9 -.- 1.9 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)
2026.01.04 08:04:46 39.1098 28.2717 14.3 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 08:00:53 37.8955 28.7770 10.1 -.- 2.0 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
2026.01.04 07:50:20 37.5280 27.1465 4.7 -.- 1.9 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
2026.01.04 07:43:47 39.0042 25.8952 4.7 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.04 07:13:48 39.2412 28.0797 12.8 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 07:07:38 38.0252 37.6812 5.0 -.- 3.4 3.3 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.01.04 06:52:48 39.0298 25.9487 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.04 06:34:16 37.5733 27.1937 8.2 -.- 1.9 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN)
2026.01.04 05:44:33 39.9735 39.6283 8.1 -.- 1.8 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE)
2026.01.04 05:42:21 39.2172 28.0947 10.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 05:27:15 37.1375 36.7418 5.6 -.- 1.2 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.01.04 05:13:34 39.1347 28.2932 9.4 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 05:09:15 40.6480 29.1342 5.3 -.- 2.0 -.- CINARCIK (YALOVA)
2026.01.04 05:06:58 39.1602 28.2440 14.4 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 04:59:49 39.2537 28.1533 13.3 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 04:47:15 37.8403 26.8843 7.8 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.04 04:45:29 37.8562 26.8708 9.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.01.04 03:49:17 39.1668 28.1900 13.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 03:41:44 39.0505 25.8617 5.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.04 02:49:46 38.1987 36.6068 15.1 -.- 1.2 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.04 02:33:37 39.0288 25.8748 12.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.04 02:30:10 38.1603 36.5405 7.8 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.04 02:24:29 38.2397 38.2277 2.3 -.- 2.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2026.01.04 02:20:09 38.0292 36.5278 5.0 -.- 2.8 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.04 02:11:55 40.7618 31.5605 6.7 -.- 1.4 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
2026.01.04 02:10:32 39.6830 38.6970 5.0 -.- 1.8 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)
2026.01.04 02:07:38 38.4502 31.8993 5.5 -.- 1.5 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA)
2026.01.04 02:03:07 39.1255 28.2627 14.8 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 01:47:46 40.7187 31.7995 8.8 -.- 1.3 -.- KOLKOY-(BOLU)
2026.01.04 01:46:09 39.0870 28.3047 10.5 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.04 01:40:24 37.9672 38.1465 4.4 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.01.04 01:26:44 35.1103 24.6153 11.4 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.01.04 00:12:05 38.3693 38.7597 1.5 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)