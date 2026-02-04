AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.04 08:50:17 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.02.04 08:09:41 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.02.04 07:40:17 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

2026.02.04 07:25:50 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.02.04 06:52:02 -.- 1.2 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA)

2026.02.04 06:19:22 -.- 2.1 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)