Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.02.2026 09:20:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.04 08:50:17    -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)              

2026.02.04 08:09:41    -.-  1.8  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)               

2026.02.04 07:40:17  -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                             

2026.02.04 07:25:50  -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

2026.02.04 06:52:02   -.-  1.2  -.-   KEMER-FETHIYE (MUGLA)                      

2026.02.04 06:19:22   -.-  2.1  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                    

