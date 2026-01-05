Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 09:25:00
Haber Merkezi
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREML

08:42:35  -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:27:39  -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:22:33  -.-  1.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                        

08:20:21   -.-  1.6  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                         

08:17:10  -.-  1.3  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                  

08:14:42 -.-  2.8  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                        

08:01:32  -.-  1.4  -.-   BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)                      

07:24:46  -.-  2.3  -.-   TORBALI (IZMIR)                                 

07:19:16  -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

06:55:40  -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                      

06:45:23  -.-  1.4  -.-   PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE)                   

06:30:00  -.-  1.4  -.-   TANKOY-KORKUT (MUS)                             

06:23:11    -.-  1.0  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                     

05:50:00   -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:28:17   -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                      

05:26:16   -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

05:15:31   -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                      

04:58:59  -.-  1.7  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                        

03:55:23  -.-  1.2  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                     

03:51:05  -.-  2.1  -.-   UYSALLI-SURUC (SANLIURFA)                       

03:45:31  -.-  1.1  -.-   KOMUKLU-KULUNCAK (MALATYA)                      

03:04:38  -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                      

03:04:16  -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

02:42:17  -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:10:23   -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)               

01:55:05 -.-  1.7  -.-   GONCEK-EMET (KUTAHYA)                           

01:50:33  -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                      

01:50:14    -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                      

01:48:58   -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                      

01:37:14  -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                            

01:33:54   -.-  1.5  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                

01:25:11  -.-  1.3  -.-   DOGAN-(MUGLA)                                   

01:19:49 -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:05:23   -.-  2.2  -.-   YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)                 

00:31:05   -.-  0.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                       

