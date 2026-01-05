Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
5 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREML
08:42:35 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:27:39 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:22:33 -.- 1.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
08:20:21 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
08:17:10 -.- 1.3 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
08:14:42 -.- 2.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
08:01:32 -.- 1.4 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)
07:24:46 -.- 2.3 -.- TORBALI (IZMIR)
07:19:16 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
06:55:40 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
06:45:23 -.- 1.4 -.- PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE)
06:30:00 -.- 1.4 -.- TANKOY-KORKUT (MUS)
06:23:11 -.- 1.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
05:50:00 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:17 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
05:26:16 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:15:31 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
04:58:59 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
03:55:23 -.- 1.2 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
03:51:05 -.- 2.1 -.- UYSALLI-SURUC (SANLIURFA)
03:45:31 -.- 1.1 -.- KOMUKLU-KULUNCAK (MALATYA)
03:04:38 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
03:04:16 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:42:17 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:10:23 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:55:05 -.- 1.7 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA)
01:50:33 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
01:50:14 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
01:48:58 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
01:37:14 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
01:33:54 -.- 1.5 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
01:25:11 -.- 1.3 -.- DOGAN-(MUGLA)
01:19:49 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:05:23 -.- 2.2 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
00:31:05 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)