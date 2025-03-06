Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 6 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mart'ta meydana gelen depremler...
6 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:41:07 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
08:17:48 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
07:42:19 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
07:28:38 -.- 2.3 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)
07:17:59 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:08:43 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
07:01:55 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)
06:32:12 -.- 1.8 -.- CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN)
06:08:30 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
05:39:14 -.- 2.6 -.- KESECIK-(HATAY)
05:15:53 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
04:53:34 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
04:42:30 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:23:51 -.- 0.9 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA)
04:19:53 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
04:17:33 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)
04:15:29 -.- 1.2 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)
04:09:17 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:58:27 -.- 1.7 -.- CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
03:55:12 -.- 1.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)
03:37:34 -.- 1.2 -.- KIZILDAM-ALADAG (ADANA)
03:28:40 -.- 2.2 -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:21:04 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:02:04 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:54:03 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
02:36:50 -.- 1.7 -.- SAHGELDI-(VAN)
02:29:11 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
02:18:52 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
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