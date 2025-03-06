Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 6 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mart'ta meydana gelen depremler...

6 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:41:07     -.-  2.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)            

08:17:48    -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

07:42:19    -.-  1.4  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                   

07:28:38     -.-  2.3  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                

07:17:59    -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                       

07:08:43    -.-  1.7  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                   

07:01:55     -.-  1.3  -.-   FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)                  

06:32:12    -.-  1.8  -.-   CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN)                 

06:08:30   -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                          

05:39:14    -.-  2.6  -.-   KESECIK-(HATAY)                             

05:15:53        -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                          

04:53:34    -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                  

04:42:30   -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                  

04:23:51     -.-  0.9  -.-   MAZILIK-ALADAG (ADANA)                      

04:19:53   -.-  1.3  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                      

04:17:33   -.-  1.4  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                      

04:15:29   -.-  1.2  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)           

04:09:17   -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

03:58:27     -.-  1.7  -.-   CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                    

03:55:12   -.-  1.1  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                    

03:37:34   -.-  1.2  -.-   KIZILDAM-ALADAG (ADANA)                     

03:28:40    -.-  2.2  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

03:21:04     -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                  

03:02:04    -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)               

02:54:03    -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                          

02:36:50     -.-  1.7  -.-   SAHGELDI-(VAN)                              

02:29:11     -.-  1.4  -.-   YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)                      

02:18:52   -.-  1.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                       


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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