Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:00

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:00

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mart'ta meydana gelen depremler...

5 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:45:18 -.- 1.7 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)

06:37:53 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

05:49:50 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

05:18:12 -.- 1.5 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)

04:54:53 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:59:05 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:34:37 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:27:38 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

02:25:46 -.- 1.5 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)

02:21:16 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

02:16:24 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(OSMANIYE)

02:05:48 -.- 2.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)

02:00:19 -.- 1.8 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)