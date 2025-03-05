Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 5 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:00

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mart'ta meydana gelen depremler...

5 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:45:18   -.-  1.7  -.-   KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)                

06:37:53  -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)               

05:49:50   -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                        

05:18:12    -.-  1.5  -.-   KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)                  

04:54:53   -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                     

02:59:05    -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)           

02:34:37   -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                

02:27:38   -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                        

02:25:46   -.-  1.5  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                   

02:21:16   -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                   

02:16:24     -.-  1.4  -.-   KUMARLI-(OSMANIYE)                        

02:05:48     -.-  2.4  -.-   KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)                 

02:00:19  -.-  1.8  -.-   HISARONU-MARMARIS (MUGLA)                 


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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