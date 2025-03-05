Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 5 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mart'ta meydana gelen depremler...
5 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:45:18 -.- 1.7 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)
06:37:53 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
05:49:50 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
05:18:12 -.- 1.5 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)
04:54:53 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:59:05 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
02:34:37 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:27:38 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
02:25:46 -.- 1.5 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
02:21:16 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:16:24 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(OSMANIYE)
02:05:48 -.- 2.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
02:00:19 -.- 1.8 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
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