Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.05.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:41:45  36.9442   29.1202       16.7      -.-  1.4  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)               

07:31:13  38.9992   42.8472        5.0      -.-  2.3  -.-   KUCAK-PATNOS (AGRI)                      

07:03:59  36.2375   37.5210        6.4      -.-  2.3  -.-   SURIYE                                   

06:47:23  36.9250   28.0023       12.7      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)              

06:45:48  36.9613   29.0695        5.0      -.-  1.1  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                    

06:40:09  36.9035   29.1260        8.8      -.-  2.1  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)               

06:36:09  39.2252   28.0872        9.7      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:30:09  38.0510   28.9813       18.0      -.-  1.6  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                

06:25:19  40.8023   27.4638       13.8      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                       

06:19:56  39.3907   42.2892       19.3      -.-  1.3  -.-   KARINCALI-MALAZGIRT (MUS)                

06:02:51  36.9378   29.0580       10.3      -.-  1.2  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                 

05:58:39  38.0082   36.6048        2.0      -.-  1.8  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

05:41:40  38.9823   42.8307        5.0      -.-  2.5  -.-   DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)                 

05:34:14  35.8985   28.1352        9.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                  

05:22:21  37.8393   36.3003        5.0      -.-  3.5  3.6   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

05:21:39  38.9918   26.0573       15.6      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)        

04:33:43  39.0295   26.0852       12.7      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)        

04:19:31  39.1648   27.9472        9.6      -.-  1.3  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                  

03:59:27  39.9407   32.7215        5.0      -.-  1.9  -.-   ETIMESGUT (ANKARA)                       

03:53:45  37.4173   36.5937        5.0      -.-  2.3  -.-   SADIKLI-(KAHRAMANMARAS)                  

03:52:18  37.4967   28.6587        9.9      -.-  1.4  -.-   YENIDERE-KALE (DENIZLI)                  

03:18:27  37.7705   37.6965       10.2      -.-  1.3  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)           

03:12:58  38.4022   37.4697       14.3      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

03:11:34  40.4510   24.0087       11.3      -.-  1.1  -.-   YUNANISTAN                               

02:58:40  38.4060   37.5137        5.0      -.-  0.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                  

02:46:40  38.4197   37.4783       20.9      -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                  

02:37:20  39.3693   26.2115       13.9      -.-  1.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)               

02:34:48  39.1120   28.2977       13.1      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             

02:25:33  38.3962   37.5005        4.5      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                  

02:24:31  39.1348   28.3022       22.4      -.-  0.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)             

02:15:29  39.3807   26.2123        4.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)               

01:59:36  39.1727   28.2747        7.6      -.-  1.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:46:57  39.1338   36.0583        3.8      -.-  1.4  -.-   BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)                  

01:45:39  38.2732   37.7563       10.7      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                

01:42:36  37.6915   31.1677       11.5      -.-  2.4  -.-   KARACAHISAR-AKSU (ISPARTA)               

01:42:18  39.1263   27.9760       14.3      -.-  1.0  -.-   KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)                

01:18:51  37.0852   28.6113       13.0      -.-  1.7  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                

01:12:16  34.9343   25.9927        8.2      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)           

00:35:19  34.8435   26.1153        7.1      -.-  3.9  4.1   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)           

00:23:23  37.9010   36.4750        5.0      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      

00:06:43  36.1205   29.0737       12.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                  

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

İlgili Haberler

Uzmanlar açıkladı: Genetik ayıklamayla tek gen hastalıklarını önlemek mümkün
Uzmanlar açıkladı: Genetik ayıklamayla tek gen hastalıklarını önlemek mümkün Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı Başkanı (TFRM) Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, tüp bebek tedavisinde ‘genetik ayıklama’yla; SMA, talasemi, kistik fibrozis gibi tek gen hastalıkları ile down sendromu gibi kromozom bozukluklarını da büyük oranda önlemenin mümkün olduğunu söyledi.
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem AFAD Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 05.22'de 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7.04 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların; Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.