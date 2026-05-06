AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:41:45 36.9442 29.1202 16.7 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
07:31:13 38.9992 42.8472 5.0 -.- 2.3 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI)
07:03:59 36.2375 37.5210 6.4 -.- 2.3 -.- SURIYE
06:47:23 36.9250 28.0023 12.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
06:45:48 36.9613 29.0695 5.0 -.- 1.1 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
06:40:09 36.9035 29.1260 8.8 -.- 2.1 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
06:36:09 39.2252 28.0872 9.7 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:09 38.0510 28.9813 18.0 -.- 1.6 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
06:25:19 40.8023 27.4638 13.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)
06:19:56 39.3907 42.2892 19.3 -.- 1.3 -.- KARINCALI-MALAZGIRT (MUS)
06:02:51 36.9378 29.0580 10.3 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
05:58:39 38.0082 36.6048 2.0 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:41:40 38.9823 42.8307 5.0 -.- 2.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)
05:34:14 35.8985 28.1352 9.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:22:21 37.8393 36.3003 5.0 -.- 3.5 3.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:21:39 38.9918 26.0573 15.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:33:43 39.0295 26.0852 12.7 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:19:31 39.1648 27.9472 9.6 -.- 1.3 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
03:59:27 39.9407 32.7215 5.0 -.- 1.9 -.- ETIMESGUT (ANKARA)
03:53:45 37.4173 36.5937 5.0 -.- 2.3 -.- SADIKLI-(KAHRAMANMARAS)
03:52:18 37.4967 28.6587 9.9 -.- 1.4 -.- YENIDERE-KALE (DENIZLI)
03:18:27 37.7705 37.6965 10.2 -.- 1.3 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
03:12:58 38.4022 37.4697 14.3 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:11:34 40.4510 24.0087 11.3 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN
02:58:40 38.4060 37.5137 5.0 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:46:40 38.4197 37.4783 20.9 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:37:20 39.3693 26.2115 13.9 -.- 1.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:34:48 39.1120 28.2977 13.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:33 38.3962 37.5005 4.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:24:31 39.1348 28.3022 22.4 -.- 0.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:29 39.3807 26.2123 4.2 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:59:36 39.1727 28.2747 7.6 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:46:57 39.1338 36.0583 3.8 -.- 1.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
01:45:39 38.2732 37.7563 10.7 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:42:36 37.6915 31.1677 11.5 -.- 2.4 -.- KARACAHISAR-AKSU (ISPARTA)
01:42:18 39.1263 27.9760 14.3 -.- 1.0 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
01:18:51 37.0852 28.6113 13.0 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:12:16 34.9343 25.9927 8.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:35:19 34.8435 26.1153 7.1 -.- 3.9 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:23:23 37.9010 36.4750 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:06:43 36.1205 29.0737 12.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ