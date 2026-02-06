Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.
6 ŞUBAT 2026 DEPREM LİSTESİ
2026.02.06 11:19:4 9.5 -.- 1.5 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 10:52:23 11.1 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.02.06 10:37:19 10.9 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.02.06 10:00:51 11.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 09:03:55 8.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 09:02:39 7.7 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 08:39:23 15.8 -.- 1.3 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2026.02.06 08:31:38 5.3 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.02.06 08:20:47 3.0 -.- 2.0 -.- UMURBEY-GEYVE (SAKARYA)
2026.02.06 08:07:49 12.1 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.02.06 07:39:11 10.0 -.- 1.1 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
2026.02.06 07:22:43 20.6 -.- 2.1 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)
2026.02.06 07:09:00 9.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.02.06 07:01:11 10.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 06:43:28 8.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 06:40:47 5.2 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 05:44:30 11.2 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 05:04:13 20.5 -.- 1.3 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2026.02.06 04:19:45 7.8 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.06 03:54:41 12.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.06 03:46:58 6.4 -.- 1.5 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 03:38:48 19.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.02.06 03:31:30 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2026.02.06 03:30:17 4.6 -.- 1.1 -.- CENGEL-GEYVE (SAKARYA)
2026.02.06 03:20:03 5.4 -.- 1.9 -.- SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)
2026.02.06 03:16:38 8.2 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 03:14:35 9.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.02.06 03:10:22 4.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 03:08:43 3.2 -.- 2.5 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
2026.02.06 02:56:20 12.3 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 02:40:03 15.8 -.- 1.5 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.06 02:38:57 9.4 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.06 02:20:59 13.5 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 02:13:38 3.3 -.- 1.7 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
2026.02.06 02:06:39 22.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.02.06 01:40:32 3.2 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.06 00:26:06 24.2 -.- 1.7 -.- NICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.06 00:24:00 10.4 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.06 00:02:08 14.6 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)