Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.02.2026 11:59:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Şubat 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.

6 ŞUBAT 2026 DEPREM LİSTESİ

2026.02.06 11:19:4       9.5      -.-  1.5  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.06 10:52:23      11.1      -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2026.02.06 10:37:19        10.9      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.02.06 10:00:51        11.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.02.06 09:03:55        8.4      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.02.06 09:02:39         7.7      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.02.06 08:39:23       15.8      -.-  1.3  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2026.02.06 08:31:38      5.3      -.-  3.9  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.02.06 08:20:47          3.0      -.-  2.0  -.-   UMURBEY-GEYVE (SAKARYA)                           

2026.02.06 08:07:49        12.1      -.-  1.5  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.02.06 07:39:11       10.0      -.-  1.1  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         

2026.02.06 07:22:43        20.6      -.-  2.1  -.-   GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)                         

2026.02.06 07:09:00         9.5      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.02.06 07:01:11        10.0      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.02.06 06:43:28       8.7      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.06 06:40:47      5.2      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.06 05:44:30       11.2      -.-  1.5  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.06 05:04:13       20.5      -.-  1.3  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     

2026.02.06 04:19:45       7.8      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.02.06 03:54:41      12.1      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.02.06 03:46:58        6.4      -.-  1.5  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.06 03:38:48    19.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.02.06 03:31:30         9.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.02.06 03:30:17         4.6      -.-  1.1  -.-   CENGEL-GEYVE (SAKARYA)                            

2026.02.06 03:20:03         5.4      -.-  1.9  -.-   SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)                           

2026.02.06 03:16:38        8.2      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.02.06 03:14:35         9.2      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.02.06 03:10:22       4.1      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.06 03:08:43       3.2      -.-  2.5  -.-   ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)                           

2026.02.06 02:56:20       12.3      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.06 02:40:03      15.8      -.-  1.5  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.02.06 02:38:57        9.4      -.-  2.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.02.06 02:20:59        13.5      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.06 02:13:38         3.3      -.-  1.7  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         

2026.02.06 02:06:39      22.1      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2026.02.06 01:40:32      3.2      -.-  1.4  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.02.06 00:26:06        24.2      -.-  1.7  -.-   NICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.06 00:24:00        10.4      -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.02.06 00:02:08        14.6      -.-  1.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)        

İlgili Konular: #deprem #afad #Kandilli