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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.07.2026 09:25:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

06 08:01:33  36.7283   27.1598      127.8      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

06 07:54:13  38.4448   39.0480       20.9      -.-  1.9  -.-   KULLUK-(ELAZIG)                                   

06 07:52:04  37.9662   36.1578        5.0      -.-  2.2  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          

06 07:02:32  40.7605   31.4247       11.6      -.-  1.3  -.-   DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)                  

06 07:00:00  40.8180   28.1522        4.9      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

06 06:24:19  39.0558   29.9330        3.3      -.-  2.2  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

06 05:44:21  37.5362   29.7735        7.5      -.-  2.0  -.-   KARAATLI-YESILOVA (BURDUR)                        

06 05:27:19  40.6863   30.5487       14.5      -.-  1.3  -.-   KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA)                          

06 05:20:52  39.1468   28.2508        9.5      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06 04:56:11  39.0980   28.3378       12.2      -.-  1.6  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

06 04:18:39  39.0730   28.2452       13.2      -.-  1.0  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           

06 04:12:37  39.1153   28.3355        8.0      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06 03:41:50  39.1923   28.1088        8.1      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06 03:25:59  36.3970   28.8762       37.5      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

06 01:53:52  39.2697   42.1963        5.0      -.-  2.3  -.-   SIRADERE-BULANIK (MUS)                            

06 01:29:49  39.2043   29.0008        4.0      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06 01:07:24  39.1815   28.1392        8.9      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06 00:30:53  41.6015   39.3660        5.4      -.-  2.4  -.-   KARADENIZ                                         

06 00:30:46  39.2338   28.9888        8.0      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06 00:13:20  37.2457   28.7443       18.6      -.-  1.2  -.-   YORUKOGLU-(MUGLA)                                 

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