Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
06 08:01:33 36.7283 27.1598 127.8 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
06 07:54:13 38.4448 39.0480 20.9 -.- 1.9 -.- KULLUK-(ELAZIG)
06 07:52:04 37.9662 36.1578 5.0 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
06 07:02:32 40.7605 31.4247 11.6 -.- 1.3 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
06 07:00:00 40.8180 28.1522 4.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
06 06:24:19 39.0558 29.9330 3.3 -.- 2.2 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
06 05:44:21 37.5362 29.7735 7.5 -.- 2.0 -.- KARAATLI-YESILOVA (BURDUR)
06 05:27:19 40.6863 30.5487 14.5 -.- 1.3 -.- KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA)
06 05:20:52 39.1468 28.2508 9.5 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06 04:56:11 39.0980 28.3378 12.2 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
06 04:18:39 39.0730 28.2452 13.2 -.- 1.0 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
06 04:12:37 39.1153 28.3355 8.0 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06 03:41:50 39.1923 28.1088 8.1 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06 03:25:59 36.3970 28.8762 37.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
06 01:53:52 39.2697 42.1963 5.0 -.- 2.3 -.- SIRADERE-BULANIK (MUS)
06 01:29:49 39.2043 29.0008 4.0 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06 01:07:24 39.1815 28.1392 8.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06 00:30:53 41.6015 39.3660 5.4 -.- 2.4 -.- KARADENIZ
06 00:30:46 39.2338 28.9888 8.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06 00:13:20 37.2457 28.7443 18.6 -.- 1.2 -.- YORUKOGLU-(MUGLA)