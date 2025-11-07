Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.07 08:45:05 -.- 1.6 -.- DERECIFTLIK-GORDES (MANISA)
2025.11.07 08:38:02 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.11.07 08:34:49 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.07 08:30:47 -.- 3.0 3.0 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.07 08:29:35 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.07 08:20:29 -.- 1.9 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA)
2025.11.07 08:09:16 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)