Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.11.2025 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.07 08:45:05  -.-  1.6  -.-   DERECIFTLIK-GORDES (MANISA)               

2025.11.07 08:38:02  -.-  2.1  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)             

2025.11.07 08:34:49  -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.07 08:30:47 -.-  3.0  3.0   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

2025.11.07 08:29:35  -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2025.11.07 08:20:29  -.-  1.9  -.-   PINARBASI-GORDES (MANISA)                 

2025.11.07 08:09:16  -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #Kandilli son depremler