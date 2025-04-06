Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 6 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Nisan'da meydana gelen depremler...
6 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:35:31 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
06:43:13 -.- 2.1 -.- TURGUT-SEFERIHISAR (IZMIR)
06:19:25 -.- 1.7 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
06:01:14 -.- 1.7 -.- YAYA-CAN (CANAKKALE)
05:53:29 -.- 1.3 -.- YALINDAMLAR-(ELAZIG)
05:41:37 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:28:42 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA)
05:16:23 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
05:03:27 -.- 2.7 -.- GURCISTAN
05:00:14 -.- 1.1 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
03:31:29 -.- 2.2 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
03:22:05 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:11:30 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:03:57 -.- 1.5 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:13:55 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
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