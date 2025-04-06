Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 6 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Nisan'da meydana gelen depremler...

6 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 07:35:31  -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                      

 06:43:13  -.-  2.1  -.-   TURGUT-SEFERIHISAR (IZMIR)                      

 06:19:25  -.-  1.7  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                      

 06:01:14 -.-  1.7  -.-   YAYA-CAN (CANAKKALE)                            

 05:53:29   -.-  1.3  -.-   YALINDAMLAR-(ELAZIG)                            

 05:41:37   -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

 05:28:42   -.-  1.6  -.-   TEKELER-ILGIN (KONYA)                           

 05:16:23  -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                      

 05:03:27  -.-  2.7  -.-   GURCISTAN                                       

 05:00:14   -.-  1.1  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                         

 03:31:29   -.-  2.2  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                      

 03:22:05  -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                      

 03:11:30  -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                      

 03:03:57   -.-  1.5  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

 02:13:55   -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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