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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.04.2026 09:12:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:45:31  37.9612   27.1305        8.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              

08:25:42  36.0038   26.8012       10.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                 

08:12:51  37.0807   28.1948        5.0      -.-  1.8  -.-   KIRAN-(MUGLA)                              

07:54:16  37.3115   37.1337        8.9      -.-  1.4  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)          

07:31:04  40.4308   28.9310        8.4      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)            

07:28:57  39.0895   28.3077       13.2      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:10:44  39.1990   28.2200        5.1      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:07:49  37.4342   35.7143        6.6      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-KOZAN (ADANA)                   

07:01:48  39.1592   28.2340       16.0      -.-  2.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:00:56  38.8193   43.5558       13.7      -.-  2.4  -.-   AKCIFT-(VAN)                               

06:42:07  37.8012   36.5697        7.9      -.-  1.8  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                     

06:40:15  39.1177   28.3422        9.6      -.-  1.5  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:27:18  37.7890   26.9192       14.4      -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                   

06:18:22  37.8837   36.4537        8.8      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

06:06:24  36.3438   33.8697       16.8      -.-  0.8  -.-   BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN)               

05:42:55  36.1453   27.2733       10.7      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

05:40:46  39.2065   28.0742        7.7      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:38:56  37.9685   38.2357        6.0      -.-  2.1  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                          

05:31:27  39.1177   28.3558       12.6      -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:20:43  39.2358   29.0337       14.1      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

05:17:35  39.1795   28.1087        9.2      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:13:00  38.0703   38.2773        9.2      -.-  1.3  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)              

05:04:11  40.1873   31.7183        5.0      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                   

04:49:58  39.1223   29.1468        9.1      -.-  1.5  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                     

04:48:48  37.0748   29.1373       15.9      -.-  1.5  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                  

04:45:57  39.1218   28.2998       15.9      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:26:03  37.0848   29.0955       10.8      -.-  0.8  -.-   YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                 

04:21:52  37.9883   37.4093        9.0      -.-  2.9  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

04:13:00  40.7162   31.3537        9.2      -.-  1.6  -.-   BICKIYANI-KAYNASLI (DUZCE)                 

04:09:31  36.0957   27.0512        7.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                 

04:03:15  39.2133   28.9163       15.2      -.-  1.0  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                   

03:56:29  39.5270   26.4342        9.2      -.-  2.0  -.-   SAZLI-AYVACIK (CANAKKALE)                  

03:49:11  38.5543   37.9617       10.5      -.-  1.0  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                  

03:32:49  38.6902   39.9393        5.0      -.-  1.5  -.-   PALU (ELAZIG)                              

03:17:13  35.6645   32.2900       10.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                    

03:12:54  33.8208   34.8457        7.1      -.-  2.9  -.-   DOGU AKDENIZ                               

03:06:45  38.9872   26.0187        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)          

03:00:28  39.2517   29.0358       14.2      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

02:47:09  38.4828   38.0305       18.8      -.-  1.1  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)             

02:42:32  37.2535   27.7895        7.5      -.-  1.3  -.-   BECIN-MILAS (MUGLA)                        

02:22:43  34.8568   28.9643        7.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                    

02:20:00  37.9448   36.3102        5.1      -.-  1.0  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

02:12:15  37.0860   29.1217       14.9      -.-  1.9  -.-   YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                 

02:11:35  39.6283   27.8352        5.5      -.-  1.4  -.-   GOKKOY-(BALIKESIR)                         

02:07:16  40.9010   31.6447       14.6      -.-  1.2  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                 

02:00:30  38.7012   36.7313        7.6      -.-  1.3  -.-   CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)                     

01:28:15  39.2085   28.1097       13.1      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:54:58  40.4027   35.0830       19.7      -.-  1.2  -.-   SAZAK-(CORUM)                              

00:46:09  37.1440   30.9630      107.9      -.-  1.5  -.-   HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)               

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