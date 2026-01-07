Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Ocak 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.07 09:08:19 39.8845 25.9218 14.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2026.01.07 09:05:25 39.2177 28.1345 7.8 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 08:31:44 38.0802 36.4782 5.2 -.- 1.5 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.07 07:22:54 39.2390 28.1262 8.1 -.- 2.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 06:50:44 39.2508 28.1150 7.8 -.- 2.9 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 06:49:12 39.1108 28.3362 10.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 06:38:35 39.1623 28.2098 12.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 06:03:18 39.0670 25.5815 11.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.01.07 05:45:57 39.0482 25.8192 12.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.01.07 05:43:37 39.0427 25.9407 14.2 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.07 05:19:38 40.8948 35.2633 7.8 -.- 1.4 -.- SARAYOZU-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
2026.01.07 05:14:13 39.8895 25.9093 4.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2026.01.07 05:04:08 42.1290 34.6438 6.7 -.- 2.4 -.- CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)
2026.01.07 04:59:38 39.8990 25.7635 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.01.07 04:58:56 39.8928 25.8723 6.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2026.01.07 04:56:59 39.0198 25.8898 2.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.07 04:48:49 39.1882 28.1008 9.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 04:43:07 39.1830 28.1768 17.1 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 04:09:14 39.0358 25.9688 12.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.07 03:59:29 39.1247 28.3188 9.2 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 03:18:21 38.4532 39.2712 5.0 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2026.01.07 03:17:46 39.0513 25.9288 13.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.07 03:14:52 40.5388 33.0375 1.1 -.- 2.4 -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
2026.01.07 03:04:41 39.2298 29.0888 7.9 -.- 1.5 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.01.07 02:51:43 39.1865 28.2242 5.3 -.- 2.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 02:36:44 39.0518 25.9863 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.07 02:17:46 36.9030 35.9348 10.4 -.- 1.4 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)
2026.01.07 02:09:57 41.0632 32.4600 5.0 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-(KARABUK)
2026.01.07 01:26:20 38.4210 37.5015 3.9 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2026.01.07 01:06:17 39.2055 28.1355 7.9 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 00:54:31 38.4230 38.9372 14.6 -.- 1.2 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
2026.01.07 00:44:44 38.2155 36.6768 14.0 -.- 1.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.07 00:32:29 39.3168 28.0782 6.9 -.- 2.2 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.07 00:16:52 36.6467 29.3975 2.7 -.- 1.6 -.- SARIYER-FETHIYE (MUGLA)