7.01.2026 09:38:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.07 09:08:19  39.8845   25.9218       14.0      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.07 09:05:25  39.2177   28.1345        7.8      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.07 08:31:44  38.0802   36.4782        5.2      -.-  1.5  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.01.07 07:22:54  39.2390   28.1262        8.1      -.-  2.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.07 06:50:44  39.2508   28.1150        7.8      -.-  2.9  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.07 06:49:12  39.1108   28.3362       10.9      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.07 06:38:35  39.1623   28.2098       12.0      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.07 06:03:18  39.0670   25.5815       11.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.07 05:45:57  39.0482   25.8192       12.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.07 05:43:37  39.0427   25.9407       14.2      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.07 05:19:38  40.8948   35.2633        7.8      -.-  1.4  -.-   SARAYOZU-GUMUSHACIKOY (AMASYA)                    

2026.01.07 05:14:13  39.8895   25.9093        4.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.07 05:04:08  42.1290   34.6438        6.7      -.-  2.4  -.-   CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)        

2026.01.07 04:59:38  39.8990   25.7635        5.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.07 04:58:56  39.8928   25.8723        6.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.07 04:56:59  39.0198   25.8898        2.6      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.07 04:48:49  39.1882   28.1008        9.4      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.01.07 04:43:07  39.1830   28.1768       17.1      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.07 04:09:14  39.0358   25.9688       12.5      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.07 03:59:29  39.1247   28.3188        9.2      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.07 03:18:21  38.4532   39.2712        5.0      -.-  1.3  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  

2026.01.07 03:17:46  39.0513   25.9288       13.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.07 03:14:52  40.5388   33.0375        1.1      -.-  2.4  -.-   GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)                          

2026.01.07 03:04:41  39.2298   29.0888        7.9      -.-  1.5  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2026.01.07 02:51:43  39.1865   28.2242        5.3      -.-  2.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.07 02:36:44  39.0518   25.9863        9.2      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.07 02:17:46  36.9030   35.9348       10.4      -.-  1.4  -.-   KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)                          

2026.01.07 02:09:57  41.0632   32.4600        5.0      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-(KARABUK)                                

2026.01.07 01:26:20  38.4210   37.5015        3.9      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2026.01.07 01:06:17  39.2055   28.1355        7.9      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.07 00:54:31  38.4230   38.9372       14.6      -.-  1.2  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           

2026.01.07 00:44:44  38.2155   36.6768       14.0      -.-  1.1  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.01.07 00:32:29  39.3168   28.0782        6.9      -.-  2.2  -.-   CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.07 00:16:52  36.6467   29.3975        2.7      -.-  1.6  -.-   SARIYER-FETHIYE (MUGLA)                           

