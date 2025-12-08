Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? 8 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:25:20 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:49 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
07:39:20 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:35:48 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:07:22 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:56:26 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:17 -.- 0.9 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
06:46:37 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
06:46:35 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
06:36:38 -.- 0.9 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
06:35:15 -.- 0.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:31:36 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:29:16 -.- 2.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:28:36 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:28:01 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
06:27:35 -.- 1.7 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
06:26:00 -.- 3.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:25:25 -.- 3.5 3.4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:23:31 -.- 2.0 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
05:37:53 -.- 2.5 2.6 EGE DENIZI
05:35:02 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:10 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:19:50 -.- 1.7 -.- ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
05:17:41 -.- 1.6 -.- HANAGZI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
05:14:31 -.- 1.0 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA)
05:05:46 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:36 -.- 0.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:11 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:42:48 -.- 1.8 -.- YAZIOREN-(BOLU)
04:30:40 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:34 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
04:08:51 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:55 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:58:05 -.- 2.3 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)
03:57:40 -.- 2.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:38 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:31:56 -.- 4.3 4.2 YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)
03:18:35 -.- 1.2 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:17:03 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:25 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:37 -.- 2.0 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:48 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN)
02:28:21 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:19:33 -.- 2.4 -.- KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)
02:18:42 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
02:12:07 -.- 1.3 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
02:08:31 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:00:27 -.- 3.0 2.8 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:56:00 -.- 1.5 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
01:47:29 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:44:05 -.- 1.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
01:42:42 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:37:41 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:26:47 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:22:53 -.- 1.3 -.- KARAGOZ-(MALATYA)
01:19:24 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:00:16 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
00:43:26 -.- 2.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:42:56 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:13 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)