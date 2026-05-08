AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.08 10:29:40 12.4 -.- 2.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 10:22:19 17.1 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 10:15:40 18.7 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
2026.05.08 09:42:36 4.1 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.05.08 09:36:44 14.4 -.- 2.0 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 09:33:06 21.5 -.- 1.1 -.- BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA)
2026.05.08 09:21:28 4.2 -.- 1.5 -.- EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 09:12:30 15.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2026.05.08 09:06:20 2.6 -.- 1.5 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA)
2026.05.08 08:57:29 5.0 -.- 2.1 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.08 08:54:33 4.2 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 08:49:01 5.3 -.- 1.3 -.- DOGANDERE-NALLIHAN (ANKARA)
2026.05.08 08:42:31 5.0 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2026.05.08 08:27:26 25.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2026.05.08 07:44:06 12.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
2026.05.08 07:03:37 9.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.05.08 06:54:18 16.9 -.- 1.6 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.05.08 06:53:33 2.0 -.- 1.4 -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI)
2026.05.08 06:51:54 1.3 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 06:48:32 12.9 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.05.08 06:47:19 5.8 -.- 4.2 -.- IRAN
2026.05.08 06:23:01 12.9 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.05.08 06:20:25 4.9 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2026.05.08 06:18:03 8.4 -.- 1.6 -.- KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE)
2026.05.08 06:15:24 13.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.05.08 06:08:37 12.6 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.08 05:04:54 5.0 -.- 2.3 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 04:41:57 5.0 -.- 1.5 -.- GANISEYH-AKKISLA (KAYSERI)
2026.05.08 04:24:54 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ
2026.05.08 04:11:42 1.1 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 04:05:53 1.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.05.08 03:55:18 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.05.08 03:51:52 19.1 -.- 1.1 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)
2026.05.08 03:18:05 6.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2026.05.08 03:09:43 1.7 -.- 1.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 03:07:42 1.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.05.08 03:03:50 5.0 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 02:40:10 13.0 -.- 1.4 -.- DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)
2026.05.08 02:37:12 11.9 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2026.05.08 02:23:27 6.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.05.08 02:12:30 1.5 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.08 02:05:48 18.3 -.- 1.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.05.08 01:56:12 6.0 -.- 1.5 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA)
2026.05.08 01:37:49 14.8 -.- 1.1 -.- UZUMLU-ODEMIS (IZMIR)
2026.05.08 01:35:22 3.6 -.- 2.4 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.05.08 01:30:13 1.4 -.- 1.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 01:23:50 4.9 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.08 00:42:46 7.7 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.05.08 00:35:10 5.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.08 00:28:58 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2026.05.08 00:21:39 9.1 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.08 00:13:18 5.3 -.- 1.0 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA)
2026.05.08 00:12:25 7.9 -.- 2.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2026.05.08 00:03:19 18.2 -.- 1.3 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)