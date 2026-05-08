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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.05.2026 10:46:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.08 10:29:40  12.4      -.-  2.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 10:22:19  17.1      -.-  1.4  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 10:15:40  18.7      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.05.08 09:42:36  4.1      -.-  2.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2026.05.08 09:36:44  14.4      -.-  2.0  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 09:33:06  21.5      -.-  1.1  -.-   BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA)                          

2026.05.08 09:21:28  4.2      -.-  1.5  -.-   EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2026.05.08 09:12:30  15.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.08 09:06:20  2.6      -.-  1.5  -.-   YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA)                          

2026.05.08 08:57:29  5.0      -.-  2.1  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          

2026.05.08 08:54:33  4.2      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 08:49:01  5.3      -.-  1.3  -.-   DOGANDERE-NALLIHAN (ANKARA)                       

2026.05.08 08:42:31  5.0      -.-  2.0  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.05.08 08:27:26  25.6      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.08 07:44:06  12.2      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.05.08 07:03:37   9.7      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.05.08 06:54:18  16.9      -.-  1.6  -.-   SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   

2026.05.08 06:53:33  2.0      -.-  1.4  -.-   YALIOZU-CERKES (CANKIRI)                          

2026.05.08 06:51:54  1.3      -.-  1.7  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 06:48:32  12.9      -.-  1.7  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

2026.05.08 06:47:19  5.8      -.-  4.2  -.-   IRAN                                              

2026.05.08 06:23:01  12.9      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

2026.05.08 06:20:25  4.9      -.-  1.6  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            

2026.05.08 06:18:03  8.4      -.-  1.6  -.-   KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE)                       

2026.05.08 06:15:24  13.5      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

2026.05.08 06:08:37  12.6      -.-  1.7  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            

2026.05.08 05:04:54  5.0      -.-  2.3  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

2026.05.08 04:41:57  5.0      -.-  1.5  -.-   GANISEYH-AKKISLA (KAYSERI)                        

2026.05.08 04:24:54  5.0      -.-  3.0  2.9   AKDENIZ                                           

2026.05.08 04:11:42  1.1      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 04:05:53  1.7      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.05.08 03:55:18 14.2      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.08 03:51:52  19.1      -.-  1.1  -.-   KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)                       

2026.05.08 03:18:05  6.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.08 03:09:43  1.7      -.-  1.5  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 03:07:42  1.7      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.05.08 03:03:50  5.0      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.05.08 02:40:10  13.0      -.-  1.4  -.-   DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)                          

2026.05.08 02:37:12  11.9      -.-  1.4  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

2026.05.08 02:23:27  6.9      -.-  1.1  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

2026.05.08 02:12:30  1.5      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          

2026.05.08 02:05:48 18.3      -.-  1.5  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.05.08 01:56:12  6.0      -.-  1.5  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             

2026.05.08 01:37:49  14.8      -.-  1.1  -.-   UZUMLU-ODEMIS (IZMIR)                             

2026.05.08 01:35:22  3.6      -.-  2.4  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

2026.05.08 01:30:13  1.4      -.-  1.5  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 01:23:50  4.9      -.-  1.4  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.08 00:42:46  7.7      -.-  2.2  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      

2026.05.08 00:35:10  5.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.05.08 00:28:58  25.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.08 00:21:39  9.1      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.05.08 00:13:18  5.3      -.-  1.0  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             

2026.05.08 00:12:25  7.9      -.-  2.5  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     

2026.05.08 00:03:19  18.2      -.-  1.3  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                         

İlgili Konular: #deprem #afad #Kandilli