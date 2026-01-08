Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.08 09:15:22 38.4605 38.0380 11.1 -.- 1.3 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
2026.01.08 09:13:47 36.5602 28.2317 28.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2026.01.08 08:54:34 39.2565 29.1167 10.9 -.- 1.6 -.- GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.01.08 08:53:35 39.1753 28.1605 9.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 08:50:35 39.2780 29.1355 8.2 -.- 1.7 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA)
2026.01.08 08:39:28 39.2650 29.1065 1.3 -.- 2.7 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
2026.01.08 08:24:39 39.1938 28.1567 10.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 08:08:49 38.9702 27.6313 19.5 -.- 1.3 -.- SINDELLI-AKHISAR (MANISA)
2026.01.08 08:08:36 38.7527 37.9623 5.2 -.- 2.1 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
2026.01.08 08:00:49 39.1515 28.2765 14.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 07:41:50 39.1697 28.3032 9.1 -.- 3.0 2.8 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 07:40:52 39.1183 28.3045 15.4 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 07:40:23 39.1738 28.2710 11.3 -.- 3.0 3.1 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 07:31:28 39.1758 28.2790 8.4 -.- 3.5 3.3 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 07:24:09 37.4890 37.0658 5.4 -.- 1.8 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2026.01.08 07:22:27 39.2175 28.1445 8.8 -.- 2.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 07:04:20 39.2215 28.1040 4.1 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 06:17:28 39.1675 28.2747 13.5 -.- 2.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 06:10:28 39.1982 28.2658 10.7 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 06:08:44 40.6458 35.4177 17.0 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)
2026.01.08 06:07:48 39.1278 28.1395 19.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 05:59:43 39.4157 25.9278 11.0 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.01.08 05:22:52 39.1842 28.1390 2.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 05:14:31 37.6797 29.2303 3.3 -.- 1.8 -.- KARATAS-(DENIZLI)
2026.01.08 05:09:09 39.2380 29.0432 12.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.01.08 04:50:12 35.7647 22.7847 61.5 -.- 4.7 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.01.08 04:15:31 39.8463 25.8578 7.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.01.08 04:04:56 38.5388 42.9668 5.0 -.- 1.2 -.- VAN GOLU
2026.01.08 03:57:54 36.1822 31.5840 54.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2026.01.08 03:44:12 39.2102 29.2847 18.7 -.- 1.1 -.- HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.01.08 03:17:19 39.1638 28.2040 9.7 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 03:17:12 39.3403 40.5985 7.5 -.- 1.4 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2026.01.08 03:10:05 38.1148 37.1880 5.3 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.08 03:02:23 39.2727 29.0382 12.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.01.08 02:50:12 39.0402 25.9213 6.7 -.- 3.2 3.1 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.08 02:37:10 39.1737 28.2733 15.0 -.- 3.2 3.3 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 01:26:58 37.0862 36.1283 7.7 -.- 1.3 -.- SAYHUYUK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2026.01.08 01:24:51 40.8770 34.5650 8.0 -.- 1.7 -.- BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)
2026.01.08 01:11:42 39.1885 28.2793 10.4 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 01:00:15 38.0507 37.4352 2.8 -.- 0.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.01.08 00:54:07 40.9560 39.7695 8.7 -.- 2.2 -.- KAVALA-(TRABZON)
2026.01.08 00:53:55 39.1650 28.2275 12.1 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 00:31:54 40.8807 28.4378 14.4 -.- 1.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.01.08 00:30:11 38.1398 44.7605 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2026.01.08 00:19:46 39.1660 28.2855 15.6 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.08 00:10:20 37.3900 36.8502 5.0 -.- 1.2 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)