8.01.2026 09:44:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.08 09:15:22  38.4605   38.0380       11.1      -.-  1.3  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    

2026.01.08 09:13:47  36.5602   28.2317       28.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2026.01.08 08:54:34  39.2565   29.1167       10.9      -.-  1.6  -.-   GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2026.01.08 08:53:35  39.1753   28.1605        9.6      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.08 08:50:35  39.2780   29.1355        8.2      -.-  1.7  -.-   GONCEK-EMET (KUTAHYA)                             

2026.01.08 08:39:28  39.2650   29.1065        1.3      -.-  2.7  -.-   KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)                           

2026.01.08 08:24:39  39.1938   28.1567       10.3      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.08 08:08:49  38.9702   27.6313       19.5      -.-  1.3  -.-   SINDELLI-AKHISAR (MANISA)                         

2026.01.08 08:08:36  38.7527   37.9623        5.2      -.-  2.1  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                        

2026.01.08 08:00:49  39.1515   28.2765       14.1      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 07:41:50  39.1697   28.3032        9.1      -.-  3.0  2.8   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.08 07:40:52  39.1183   28.3045       15.4      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 07:40:23  39.1738   28.2710       11.3      -.-  3.0  3.1   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 07:31:28  39.1758   28.2790        8.4      -.-  3.5  3.3   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 07:24:09  37.4890   37.0658        5.4      -.-  1.8  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             

2026.01.08 07:22:27  39.2175   28.1445        8.8      -.-  2.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 07:04:20  39.2215   28.1040        4.1      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 06:17:28  39.1675   28.2747       13.5      -.-  2.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 06:10:28  39.1982   28.2658       10.7      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.08 06:08:44  40.6458   35.4177       17.0      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)                        

2026.01.08 06:07:48  39.1278   28.1395       19.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.08 05:59:43  39.4157   25.9278       11.0      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.01.08 05:22:52  39.1842   28.1390        2.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.08 05:14:31  37.6797   29.2303        3.3      -.-  1.8  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 

2026.01.08 05:09:09  39.2380   29.0432       12.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.01.08 04:50:12  35.7647   22.7847       61.5      -.-  4.7  4.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.01.08 04:15:31  39.8463   25.8578        7.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.08 04:04:56  38.5388   42.9668        5.0      -.-  1.2  -.-   VAN GOLU                                          

2026.01.08 03:57:54  36.1822   31.5840       54.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2026.01.08 03:44:12  39.2102   29.2847       18.7      -.-  1.1  -.-   HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2026.01.08 03:17:19  39.1638   28.2040        9.7      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.08 03:17:12  39.3403   40.5985        7.5      -.-  1.4  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            

2026.01.08 03:10:05  38.1148   37.1880        5.3      -.-  1.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.01.08 03:02:23  39.2727   29.0382       12.0      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.01.08 02:50:12  39.0402   25.9213        6.7      -.-  3.2  3.1   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.01.08 02:37:10  39.1737   28.2733       15.0      -.-  3.2  3.3   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 01:26:58  37.0862   36.1283        7.7      -.-  1.3  -.-   SAYHUYUK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    

2026.01.08 01:24:51  40.8770   34.5650        8.0      -.-  1.7  -.-   BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)                          

2026.01.08 01:11:42  39.1885   28.2793       10.4      -.-  1.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 01:00:15  38.0507   37.4352        2.8      -.-  0.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2026.01.08 00:54:07  40.9560   39.7695        8.7      -.-  2.2  -.-   KAVALA-(TRABZON)                                  

2026.01.08 00:53:55  39.1650   28.2275       12.1      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.08 00:31:54  40.8807   28.4378       14.4      -.-  1.7  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       

2026.01.08 00:30:11  38.1398   44.7605        5.0      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2026.01.08 00:19:46  39.1660   28.2855       15.6      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.08 00:10:20  37.3900   36.8502        5.0      -.-  1.2  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)   

