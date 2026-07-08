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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.07.2026 09:09:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Temmuz 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:38:54  39.8627   24.4492       10.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                      

08:03:47  39.2272   29.0563       13.8      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

07:56:06  36.2958   27.6555       49.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                      

07:54:38  39.1308   28.2490        9.3      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:15:35  39.0433   28.9857        4.3      -.-  1.0  -.-   SAMAT-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:14:04  39.2282   28.9647       15.4      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:10:14  39.2300   29.0413        3.5      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

07:09:01  39.2317   29.0208        2.5      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:04:22  38.5782   30.0322       20.3      -.-  1.6  -.-   CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR)                  

07:04:06  39.2277   29.0748       14.0      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

06:59:09  38.4538   30.0583        4.2      -.-  1.5  -.-   SORKUN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)                

06:51:49  38.4467   39.2130        5.0      -.-  2.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                        

06:46:01  39.1800   29.0348       14.8      -.-  0.6  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                      

06:44:22  39.2303   29.0080        6.9      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:18:26  36.4143   36.2882       11.0      -.-  2.2  -.-   TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)                      

04:34:14  40.3873   27.7625        2.1      -.-  1.6  -.-   ERDEK (BALIKESIR)                               

03:24:13  34.9703   25.9665        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

03:22:03  40.0572   38.7043        3.1      -.-  3.0  2.9   KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)                        

02:45:47  37.7755   36.2252        5.0      -.-  1.2  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                    

02:40:11  34.9845   25.9675        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

02:38:16  37.0020   29.0002       18.6      -.-  1.2  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

02:33:55  39.3648   27.9512        1.6      -.-  1.6  -.-   AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:27:03  35.1163   25.9785        7.7      -.-  3.5  3.6   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

02:21:17  38.4847   39.2460        5.0      -.-  1.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                        

02:09:30  40.2882   41.0730        5.1      -.-  1.5  -.-   BASOVACIK-AZIZIYE (ERZURUM)                     

01:43:15  39.1208   27.5343        6.0      -.-  1.5  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                           

01:35:23  35.7877   27.1627        9.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                      

01:31:20  38.2192   37.2658       29.5      -.-  1.3  -.-   CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:18:01  35.6335   23.6498        5.0      -.-  3.8  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

00:45:11  38.2113   37.6653        4.0      -.-  1.8  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

00:22:48  39.2447   28.1178        6.3      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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Meteoroloji açıkladı: 8 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; birçok il için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise; genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde de yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.