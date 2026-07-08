Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:38:54 39.8627 24.4492 10.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
08:03:47 39.2272 29.0563 13.8 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
07:56:06 36.2958 27.6555 49.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
07:54:38 39.1308 28.2490 9.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:15:35 39.0433 28.9857 4.3 -.- 1.0 -.- SAMAT-SIMAV (KUTAHYA)
07:14:04 39.2282 28.9647 15.4 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:10:14 39.2300 29.0413 3.5 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
07:09:01 39.2317 29.0208 2.5 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:04:22 38.5782 30.0322 20.3 -.- 1.6 -.- CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR)
07:04:06 39.2277 29.0748 14.0 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:59:09 38.4538 30.0583 4.2 -.- 1.5 -.- SORKUN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
06:51:49 38.4467 39.2130 5.0 -.- 2.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
06:46:01 39.1800 29.0348 14.8 -.- 0.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:44:22 39.2303 29.0080 6.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:18:26 36.4143 36.2882 11.0 -.- 2.2 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)
04:34:14 40.3873 27.7625 2.1 -.- 1.6 -.- ERDEK (BALIKESIR)
03:24:13 34.9703 25.9665 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:22:03 40.0572 38.7043 3.1 -.- 3.0 2.9 KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)
02:45:47 37.7755 36.2252 5.0 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
02:40:11 34.9845 25.9675 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:38:16 37.0020 29.0002 18.6 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:33:55 39.3648 27.9512 1.6 -.- 1.6 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:27:03 35.1163 25.9785 7.7 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:21:17 38.4847 39.2460 5.0 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
02:09:30 40.2882 41.0730 5.1 -.- 1.5 -.- BASOVACIK-AZIZIYE (ERZURUM)
01:43:15 39.1208 27.5343 6.0 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)
01:35:23 35.7877 27.1627 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
01:31:20 38.2192 37.2658 29.5 -.- 1.3 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:18:01 35.6335 23.6498 5.0 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:45:11 38.2113 37.6653 4.0 -.- 1.8 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:22:48 39.2447 28.1178 6.3 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)