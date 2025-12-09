Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 09:32:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.09 09:09:07  39.1307   28.3033        9.2      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 09:05:05  39.1382   28.2693        9.0      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 08:00:51  38.4487   38.0575       13.2      -.-  1.7  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     

2025.12.09 07:58:10  37.0103   29.4562       26.1      -.-  1.0  -.-   IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)                          

2025.12.09 07:51:10  38.5628   37.9742       11.9      -.-  1.3  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

2025.12.09 06:58:01  39.8407   27.5710       13.8      -.-  1.6  -.-   GOLOBA-BALYA (BALIKESIR)                          

2025.12.09 06:57:34  40.0430   24.4268        8.4      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.12.09 06:40:43  39.2432   28.1495        6.7      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 06:40:04  38.4855   38.0545        1.1      -.-  2.9  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

2025.12.09 06:19:39  39.2265   28.1532        9.6      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 06:06:15  39.1648   28.2927        9.2      -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 06:05:29  39.1670   28.2807       10.3      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 05:51:26  39.1832   28.0287        9.2      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

2025.12.09 05:41:57  39.2028   28.0385       10.3      -.-  2.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.09 05:35:00  38.7220   42.9288        5.8      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          

2025.12.09 05:21:15  39.8205   27.5840       15.7      -.-  2.7  -.-   CUKURCAK-BALYA (BALIKESIR)                        

2025.12.09 04:59:42  37.2558   37.0333        7.4      -.-  1.2  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2025.12.09 04:54:27  39.1568   28.2040        9.0      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.09 04:34:28  38.0367   37.7243        5.8      -.-  1.2  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2025.12.09 04:11:12  37.8402   27.2992        9.5      -.-  1.2  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  

2025.12.09 04:04:54  39.1820   28.1808       11.7      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.09 03:31:56  39.2095   28.1173       10.0      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.12.09 03:10:01  39.1778   28.1752       10.4      -.-  3.1  2.9   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.09 03:05:05  40.1978   31.7848        2.3      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2025.12.09 02:56:00  37.8917   27.3298       13.2      -.-  1.7  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          

2025.12.09 02:54:35  39.2207   28.1193        8.2      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 02:50:08  39.1445   28.2725       11.0      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 02:46:33  39.1388   28.2078        9.2      -.-  0.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.09 02:45:33  39.5330   26.1068       17.7      -.-  1.7  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      

2025.12.09 02:44:09  39.0438   28.3212        1.9      -.-  1.4  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             

2025.12.09 02:32:58  39.1492   28.2330       13.9      -.-  3.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.09 02:19:49  39.1655   28.1417        5.3      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.09 02:17:30  39.1902   28.2143        7.4      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.09 02:15:25  38.1622   36.9382        3.7      -.-  2.2  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2025.12.09 01:48:46  38.9325   43.4215        5.0      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                          

2025.12.09 01:44:46  39.1087   28.2987        4.9      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 01:33:26  39.2337   28.1330        8.4      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 01:31:51  39.2580   28.1207        7.3      -.-  2.0  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.09 01:27:06  39.1970   28.1027       11.9      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.12.09 01:12:25  39.1718   28.1210       12.7      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.09 01:07:00  37.2222   28.6917       11.9      -.-  1.5  -.-   CAKMAK (MUGLA)                                    

2025.12.09 01:00:34  37.7600   27.0718        5.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2025.12.09 00:36:49  39.1905   28.1737       11.1      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.09 00:06:43  39.1138   28.2493       11.5      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

