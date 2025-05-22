Son dakika depremler! Ege'de deprem mi oldu? 22 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mayıs 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? Son dakika depremler! 22 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
EGE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
22 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.05.22 08:14:48 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.05.22 07:35:57 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2025.05.22 07:32:11 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.05.22 07:30:29 -.- 1.5 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.05.22 07:27:48 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.05.22 07:19:39 -.- 1.4 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2025.05.22 07:19:27 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI
2025.05.22 06:59:51 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.05.22 06:38:36 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.05.22 06:38:01 -.- 3.1 3.0 CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)