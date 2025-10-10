Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.10.2025 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 10 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

10 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.10 09:24:10  -.-  0.5  -.-   TASLIK-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.10 09:20:45 -.-  0.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.10.10 09:13:42  -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.10.10 09:06:33 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.10.10 09:05:19 -.-  0.8  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.10.10 08:43:46 -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.10.10 08:38:37  -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                       

2025.10.10 08:37:51  -.-  2.8  -.-   VAN GOLU                                         

2025.10.10 08:17:06 -.-  0.7  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                            

2025.10.10 08:06:02  -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #Son depremler