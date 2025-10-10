Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 10 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
10 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.10.10 09:24:10 -.- 0.5 -.- TASLIK-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.10 09:20:45 -.- 0.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.10 09:13:42 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.10 09:06:33 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.10 09:05:19 -.- 0.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.10 08:43:46 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.10 08:38:37 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.10 08:37:51 -.- 2.8 -.- VAN GOLU
2025.10.10 08:17:06 -.- 0.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.10 08:06:02 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)