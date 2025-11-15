Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 15 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
15 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.15 08:40:06 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.15 08:16:23 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.15 08:04:18 -.- 1.4 -.- SARIYAYLA-AKCAKOCA (DUZCE)
2025.11.15 07:52:44 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.15 07:40:24 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
2025.11.15 07:36:07 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.15 07:33:42 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)