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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.08.2025 08:52:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 AĞUSTOS'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.08.02  10.1      -.-  1.8  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2025.08.02 08:01:04  -.-  2.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.08.02 07:04:56 -.-  2.0  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                             

2025.08.02 06:46:42    -.-  2.0  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                             

2025.08.02 06:09:47  -.-  1.5  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                 

2025.08.02 05:26:22  -.-  1.6  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                        

2025.08.02 05:05:01   -.-  3.1  3.1   CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN)                          

2025.08.02 04:47:02    -.-  1.6  -.-   CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)                        

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