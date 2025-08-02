Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 AĞUSTOS'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.08.02 10.1 -.- 1.8 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.08.02 08:01:04 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.08.02 07:04:56 -.- 2.0 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS)

2025.08.02 06:46:42 -.- 2.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)

2025.08.02 06:09:47 -.- 1.5 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)

2025.08.02 05:26:22 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2025.08.02 05:05:01 -.- 3.1 3.1 CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN)

2025.08.02 04:47:02 -.- 1.6 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)