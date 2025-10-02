Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.10.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

2 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:05:12  39.2087   28.1787       10.8      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:59:18  39.2278   28.0623        9.0      -.-  2.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:53:30  39.0767   28.9480       16.9      -.-  1.3  -.-   BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)                             

08:49:06  39.1363   28.0985       13.1      -.-  2.1  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

08:32:34  39.2405   28.1570        8.3      -.-  1.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

08:10:36  39.1372   28.9967       20.3      -.-  1.4  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     

08:07:08  39.2280   28.0565       13.2      -.-  2.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:06:12  39.1830   29.0188        5.4      -.-  2.5  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

08:03:21  40.7763   28.5812       12.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    

08:00:50  40.7518   28.6250        5.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    

07:58:10  39.2320   29.0202       12.2      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:45:36  38.2558   38.6550        3.0      -.-  1.7  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

07:33:08  39.1963   28.1060        5.2      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

07:26:20  39.1170   28.1180       24.7      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:08:04  39.0900   28.9173        7.6      -.-  1.4  -.-   DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:05:25  40.7750   28.5783        5.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

06:57:29  39.2157   28.9510       15.5      -.-  1.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:30:26  40.1522   28.1792       20.7      -.-  1.3  -.-   ISMETPASA-KARACABEY (BURSA)                       

06:30:07  36.7523   26.3145       21.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

06:26:32  39.2268   29.0188       25.4      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:08:16  37.5255   35.5902        8.5      -.-  1.6  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          

06:05:41  39.2098   29.0023       13.6      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:00:25  38.0810   37.7590        7.5      -.-  1.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

05:40:24  38.1002   37.1967        1.5      -.-  1.5  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

05:40:16  39.2352   28.0853       10.5      -.-  2.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:26:29  39.2322   29.0053       12.6      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:24:59  39.1633   28.1548       15.7      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:20:56  39.2185   28.9850       13.1      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:19:14  39.2170   29.0508       10.3      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

05:18:32  39.2067   29.0232       14.5      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:15:12  39.2437   28.9847       14.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:03:10  39.1702   28.2392        8.5      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:57:33  39.2332   29.0347       10.5      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

04:50:37  39.0660   28.0812        3.2      -.-  2.9  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        

04:46:23  40.2023   28.1372       21.5      -.-  1.6  -.-   KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR)                      

04:31:07  39.2488   29.0158       10.2      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:20:55  39.2355   29.0105       14.2      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:18:50  36.0515   34.1565       18.1      -.-  2.4  -.-   KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

04:14:43  39.1668   28.1217       11.7      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:09:32  40.7480   31.0522       15.9      -.-  1.4  -.-   HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)                         

04:07:09  36.9452   29.3740       19.0      -.-  1.7  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                      

03:56:44  38.5623   44.9160        6.0      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

03:55:12  37.8592   27.4730        7.5      -.-  1.8  -.-   GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)                        

03:25:12  39.9450   29.0613        5.0      -.-  1.4  -.-   DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA)                         

03:23:01  39.1898   28.0625        8.3      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

İlgili Konular: #deprem #Son depremler