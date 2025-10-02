İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
2 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:05:12 39.2087 28.1787 10.8 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:59:18 39.2278 28.0623 9.0 -.- 2.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:53:30 39.0767 28.9480 16.9 -.- 1.3 -.- BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
08:49:06 39.1363 28.0985 13.1 -.- 2.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
08:32:34 39.2405 28.1570 8.3 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
08:10:36 39.1372 28.9967 20.3 -.- 1.4 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
08:07:08 39.2280 28.0565 13.2 -.- 2.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:06:12 39.1830 29.0188 5.4 -.- 2.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
08:03:21 40.7763 28.5812 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
08:00:50 40.7518 28.6250 5.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
07:58:10 39.2320 29.0202 12.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:45:36 38.2558 38.6550 3.0 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
07:33:08 39.1963 28.1060 5.2 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:26:20 39.1170 28.1180 24.7 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:08:04 39.0900 28.9173 7.6 -.- 1.4 -.- DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA)
07:05:25 40.7750 28.5783 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
06:57:29 39.2157 28.9510 15.5 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
06:30:26 40.1522 28.1792 20.7 -.- 1.3 -.- ISMETPASA-KARACABEY (BURSA)
06:30:07 36.7523 26.3145 21.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06:26:32 39.2268 29.0188 25.4 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:08:16 37.5255 35.5902 8.5 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
06:05:41 39.2098 29.0023 13.6 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:00:25 38.0810 37.7590 7.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:40:24 38.1002 37.1967 1.5 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
05:40:16 39.2352 28.0853 10.5 -.- 2.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:26:29 39.2322 29.0053 12.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:24:59 39.1633 28.1548 15.7 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:20:56 39.2185 28.9850 13.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:19:14 39.2170 29.0508 10.3 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:18:32 39.2067 29.0232 14.5 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:15:12 39.2437 28.9847 14.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:03:10 39.1702 28.2392 8.5 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:33 39.2332 29.0347 10.5 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:50:37 39.0660 28.0812 3.2 -.- 2.9 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
04:46:23 40.2023 28.1372 21.5 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR)
04:31:07 39.2488 29.0158 10.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:20:55 39.2355 29.0105 14.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:18:50 36.0515 34.1565 18.1 -.- 2.4 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
04:14:43 39.1668 28.1217 11.7 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:09:32 40.7480 31.0522 15.9 -.- 1.4 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)
04:07:09 36.9452 29.3740 19.0 -.- 1.7 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
03:56:44 38.5623 44.9160 6.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
03:55:12 37.8592 27.4730 7.5 -.- 1.8 -.- GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)
03:25:12 39.9450 29.0613 5.0 -.- 1.4 -.- DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA)
03:23:01 39.1898 28.0625 8.3 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)