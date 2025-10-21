Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 21 Ekim 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
21 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.10.21 09:18:05 39.2655 28.9535 14.1 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 09:14:23 38.1057 38.4370 6.8 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.10.21 08:41:58 40.7983 27.9165 15.4 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI
2025.10.21 08:27:49 39.2288 28.1058 7.7 -.- 2.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 08:09:14 39.1608 28.1275 9.3 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 08:08:13 37.8740 27.8380 2.4 -.- 1.5 -.- KALFAKOY-(AYDIN)
2025.10.21 08:06:21 39.1352 27.7587 3.2 -.- 1.3 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
2025.10.21 07:31:27 37.2528 44.4613 5.3 -.- 2.9 2.8 YAYLAPINAR-SEMDINLI (HAKKARI)
2025.10.21 07:18:40 39.2332 28.0093 5.3 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 07:08:41 39.2533 28.9465 4.9 -.- 2.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 06:57:49 39.2223 28.1522 9.2 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 06:44:03 41.0213 33.9137 5.0 -.- 2.1 -.- SULUCA-TOSYA (KASTAMONU)
2025.10.21 06:17:47 37.7738 37.6737 14.1 -.- 1.2 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
2025.10.21 06:12:24 39.2323 29.0055 9.4 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 05:55:18 39.3195 28.9133 7.1 -.- 0.7 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 05:48:46 38.3308 38.7617 5.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2025.10.21 05:11:03 37.2972 37.0038 5.4 -.- 2.4 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.10.21 05:10:47 39.2225 29.0000 11.2 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 05:10:14 39.2452 28.9490 11.1 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 05:07:13 38.9813 28.0133 12.6 -.- 1.0 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
2025.10.21 05:05:59 37.2990 36.9815 7.4 -.- 3.8 3.8 BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.10.21 04:59:06 39.1803 28.1757 11.5 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 04:54:16 38.3602 38.2758 4.8 -.- 1.3 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
2025.10.21 04:54:01 37.1248 28.6242 7.5 -.- 1.0 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2025.10.21 04:53:15 36.9963 28.6762 5.0 -.- 1.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.10.21 04:45:16 37.1098 28.5822 9.4 -.- 1.9 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
2025.10.21 04:44:50 39.2385 29.0118 5.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 04:41:33 39.1738 28.2317 10.1 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 04:36:36 39.2312 28.9913 4.8 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 04:31:18 39.1248 29.1100 22.0 -.- 0.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 04:17:44 39.2367 28.1158 7.7 -.- 2.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 04:16:43 39.2477 28.9337 9.2 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 04:14:30 36.8988 27.1288 9.8 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI)
2025.10.21 04:13:31 38.1323 42.8875 8.1 -.- 1.7 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)
2025.10.21 04:13:17 39.2370 29.0407 11.7 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.21 04:09:52 39.9205 27.0213 14.0 -.- 1.5 -.- OZANCIK-CAN (CANAKKALE)
2025.10.21 03:54:25 39.1743 28.2232 12.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 03:49:03 39.2205 29.0445 12.5 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.21 03:48:21 40.5143 35.1888 10.6 -.- 1.3 -.- AGCAKOYUN-MECITOZU (CORUM)
2025.10.21 03:31:37 39.2265 29.0070 11.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 03:23:40 39.0583 40.7513 18.9 -.- 1.1 -.- ALATEPE-(BINGOL)
2025.10.21 03:08:17 36.6228 28.3322 29.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2025.10.21 03:03:53 38.4747 31.4860 7.4 -.- 1.7 -.- TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA)
2025.10.21 03:01:49 39.2233 29.0910 10.2 -.- 0.9 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
2025.10.21 02:37:36 39.1418 28.1095 11.8 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 02:27:13 38.2527 38.7043 11.6 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2025.10.21 02:24:47 39.1902 29.0120 15.2 -.- 0.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 02:23:09 39.3058 28.9222 4.9 -.- 1.4 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 02:21:14 39.2190 29.0593 11.2 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.21 02:19:20 39.2472 29.0277 10.6 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.10.21 02:17:54 39.2258 29.0172 8.6 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 02:12:12 37.6262 35.8947 5.1 -.- 1.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2025.10.21 02:11:13 37.5993 35.9002 5.3 -.- 0.9 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2025.10.21 02:10:08 37.6135 35.8442 11.0 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2025.10.21 01:49:11 39.2460 28.9913 11.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 01:48:57 39.2417 28.9002 10.8 -.- 1.7 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 01:43:51 39.8978 39.2223 5.0 -.- 1.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN)
2025.10.21 01:36:59 39.1233 28.1515 11.6 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 01:36:31 34.3808 25.2565 5.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2025.10.21 01:26:43 40.5270 42.3593 17.2 -.- 1.6 -.- TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
2025.10.21 01:12:28 39.1693 28.2283 15.2 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.21 01:00:17 39.2668 29.0165 7.2 -.- 0.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 00:58:13 39.2707 29.0118 5.0 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.21 00:45:23 37.9877 27.2098 20.5 -.- 1.1 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
2025.10.21 00:41:30 35.4478 26.5728 16.2 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.10.21 00:24:48 38.4058 26.6497 12.0 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.10.21 00:15:34 39.1482 29.0677 8.2 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)