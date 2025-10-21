Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.10.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ekim 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 21 Ekim 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

21 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.21 09:18:05  39.2655   28.9535       14.1      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.10.21 09:14:23  38.1057   38.4370        6.8      -.-  2.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2025.10.21 08:41:58  40.7983   27.9165       15.4      -.-  2.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2025.10.21 08:27:49  39.2288   28.1058        7.7      -.-  2.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.10.21 08:09:14  39.1608   28.1275        9.3      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.10.21 08:08:13  37.8740   27.8380        2.4      -.-  1.5  -.-   KALFAKOY-(AYDIN)                                  

2025.10.21 08:06:21  39.1352   27.7587        3.2      -.-  1.3  -.-   SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)                         

2025.10.21 07:31:27  37.2528   44.4613        5.3      -.-  2.9  2.8   YAYLAPINAR-SEMDINLI (HAKKARI)                     

2025.10.21 07:18:40  39.2332   28.0093        5.3      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.10.21 07:08:41  39.2533   28.9465        4.9      -.-  2.6  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 06:57:49  39.2223   28.1522        9.2      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.10.21 06:44:03  41.0213   33.9137        5.0      -.-  2.1  -.-   SULUCA-TOSYA (KASTAMONU)                          

2025.10.21 06:17:47  37.7738   37.6737       14.1      -.-  1.2  -.-   YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)                        

2025.10.21 06:12:24  39.2323   29.0055        9.4      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 05:55:18  39.3195   28.9133        7.1      -.-  0.7  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                            

2025.10.21 05:48:46  38.3308   38.7617        5.0      -.-  2.7  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2025.10.21 05:11:03  37.2972   37.0038        5.4      -.-  2.4  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

2025.10.21 05:10:47  39.2225   29.0000       11.2      -.-  1.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 05:10:14  39.2452   28.9490       11.1      -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 05:07:13  38.9813   28.0133       12.6      -.-  1.0  -.-   HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)                   

2025.10.21 05:05:59  37.2990   36.9815        7.4      -.-  3.8  3.8   BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2025.10.21 04:59:06  39.1803   28.1757       11.5      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.10.21 04:54:16  38.3602   38.2758        4.8      -.-  1.3  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                

2025.10.21 04:54:01  37.1248   28.6242        7.5      -.-  1.0  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             

2025.10.21 04:53:15  36.9963   28.6762        5.0      -.-  1.1  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2025.10.21 04:45:16  37.1098   28.5822        9.4      -.-  1.9  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              

2025.10.21 04:44:50  39.2385   29.0118        5.4      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 04:41:33  39.1738   28.2317       10.1      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.10.21 04:36:36  39.2312   28.9913        4.8      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 04:31:18  39.1248   29.1100       22.0      -.-  0.9  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             

2025.10.21 04:17:44  39.2367   28.1158        7.7      -.-  2.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.10.21 04:16:43  39.2477   28.9337        9.2      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 04:14:30  36.8988   27.1288        9.8      -.-  1.9  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                            

2025.10.21 04:13:31  38.1323   42.8875        8.1      -.-  1.7  -.-   UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)                           

2025.10.21 04:13:17  39.2370   29.0407       11.7      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.10.21 04:09:52  39.9205   27.0213       14.0      -.-  1.5  -.-   OZANCIK-CAN (CANAKKALE)                           

2025.10.21 03:54:25  39.1743   28.2232       12.4      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.10.21 03:49:03  39.2205   29.0445       12.5      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.10.21 03:48:21  40.5143   35.1888       10.6      -.-  1.3  -.-   AGCAKOYUN-MECITOZU (CORUM)                        

2025.10.21 03:31:37  39.2265   29.0070       11.6      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 03:23:40  39.0583   40.7513       18.9      -.-  1.1  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  

2025.10.21 03:08:17  36.6228   28.3322       29.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2025.10.21 03:03:53  38.4747   31.4860        7.4      -.-  1.7  -.-   TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA)                           

2025.10.21 03:01:49  39.2233   29.0910       10.2      -.-  0.9  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2025.10.21 02:37:36  39.1418   28.1095       11.8      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.10.21 02:27:13  38.2527   38.7043       11.6      -.-  2.3  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          

2025.10.21 02:24:47  39.1902   29.0120       15.2      -.-  0.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 02:23:09  39.3058   28.9222        4.9      -.-  1.4  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                            

2025.10.21 02:21:14  39.2190   29.0593       11.2      -.-  0.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.10.21 02:19:20  39.2472   29.0277       10.6      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.10.21 02:17:54  39.2258   29.0172        8.6      -.-  0.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 02:12:12  37.6262   35.8947        5.1      -.-  1.0  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2025.10.21 02:11:13  37.5993   35.9002        5.3      -.-  0.9  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            

2025.10.21 02:10:08  37.6135   35.8442       11.0      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2025.10.21 01:49:11  39.2460   28.9913       11.0      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.21 01:48:57  39.2417   28.9002       10.8      -.-  1.7  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

2025.10.21 01:43:51  39.8978   39.2223        5.0      -.-  1.2  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              

2025.10.21 01:36:59  39.1233   28.1515       11.6      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.10.21 01:36:31  34.3808   25.2565        5.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2025.10.21 01:26:43  40.5270   42.3593       17.2      -.-  1.6  -.-   TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)                       

2025.10.21 01:12:28  39.1693   28.2283       15.2      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.10.21 01:00:17  39.2668   29.0165        7.2      -.-  0.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.10.21 00:58:13  39.2707   29.0118        5.0      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.10.21 00:45:23  37.9877   27.2098       20.5      -.-  1.1  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           

2025.10.21 00:41:30  35.4478   26.5728       16.2      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2025.10.21 00:24:48  38.4058   26.6497       12.0      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2025.10.21 00:15:34  39.1482   29.0677        8.2      -.-  1.7  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu