Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.10.2025 09:31:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:10:32  39.2293   29.0278        9.8      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)               

09:03:17  39.2225   29.0597        2.9      -.-  0.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)             

08:57:31  39.2380   28.1042        7.3      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)            

08:32:58  39.2588   28.9992       10.1      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)             

08:23:25  39.1823   27.9460       13.1      -.-  1.1  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)             

08:16:34  38.9065   37.9830       12.7      -.-  1.6  -.-   KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA)          

08:08:23  39.1703   28.1785       16.2      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

07:35:36  39.2832   28.2323       11.2      -.-  1.7  -.-   YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)         

07:31:38  39.2725   28.9810        5.1      -.-  2.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)             

07:20:52  38.1258   27.3545        6.3      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-TORBALI (IZMIR)               

07:10:38  39.1545   28.1493       15.1      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

06:50:50  39.2487   28.9988        5.6      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

06:40:15  39.1520   28.9452       15.0      -.-  0.8  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                  

06:32:14  38.5600   38.0630       11.8      -.-  1.4  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)              

06:29:57  39.2692   28.1087        9.6      -.-  1.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:26:47  38.8835   38.0853        5.6      -.-  1.4  -.-   KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA)            

06:14:57  36.4850   28.4678       23.3      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                               

06:10:31  39.1692   28.1785       11.9      -.-  1.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:09:19  37.6255   35.8172        9.6      -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                 

05:56:48  37.7367   36.0772        5.0      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                   

05:55:55  39.2335   28.0450        9.3      -.-  1.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:52:05  39.2283   29.0033       13.8      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

05:45:24  36.6225   28.4942       30.9      -.-  4.8  -.-   AKDENIZ                               

05:30:32  38.2275   38.1398        8.4      -.-  1.1  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)             

05:27:45  39.2957   28.1650        7.8      -.-  1.4  -.-   CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)        

05:26:33  38.8682   38.0893        5.9      -.-  1.7  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

05:20:03  38.8835   38.1185       15.6      -.-  1.1  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

05:15:26  39.2503   28.1028       11.3      -.-  1.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)          

05:14:59  38.8697   38.0900        5.0      -.-  3.0  3.0   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

05:08:02  40.7975   27.9253        6.4      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                        

05:04:57  39.2093   28.1365        9.9      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

05:00:38  39.2417   28.1488       15.5      -.-  1.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:58:35  38.8682   38.1230        7.5      -.-  2.4  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

04:50:25  39.1850   41.5998        5.9      -.-  1.4  -.-   KAYADELEN-VARTO (MUS)                 

04:46:53  39.2500   28.9957       10.1      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

04:30:30  34.5908   32.8147       19.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                               

04:15:50  39.2430   28.9865        5.9      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

04:04:52  39.2465   28.9218        7.5      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)               

04:04:51  38.8722   38.1225       15.6      -.-  1.1  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

04:03:26  38.1113   27.3390       13.2      -.-  2.5  -.-   YENIKOY-TORBALI (IZMIR)               

04:03:04  38.8812   38.0938        9.9      -.-  1.3  -.-   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

04:01:55  39.1682   29.1068       17.9      -.-  0.8  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)              

04:00:19  39.1582   28.0873       21.2      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:58:19  38.8315   38.0543       12.8      -.-  1.0  -.-   IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA)              

03:54:08  38.8673   38.0968        5.0      -.-  3.6  3.6   BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)          

03:43:30  39.2613   28.9200        5.8      -.-  2.0  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)              

03:40:34  39.1568   28.1800        8.8      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)            

03:16:26  39.2463   29.0010       12.0      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)               

03:05:50  38.5095   37.5115       16.9      -.-  1.2  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)               

02:59:01  40.6477   27.4530        5.7      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)  

02:32:57  39.1683   28.1715       10.8      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)        

