Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 22 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:10:32 39.2293 29.0278 9.8 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
09:03:17 39.2225 29.0597 2.9 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
08:57:31 39.2380 28.1042 7.3 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:32:58 39.2588 28.9992 10.1 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
08:23:25 39.1823 27.9460 13.1 -.- 1.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
08:16:34 38.9065 37.9830 12.7 -.- 1.6 -.- KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA)
08:08:23 39.1703 28.1785 16.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:35:36 39.2832 28.2323 11.2 -.- 1.7 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:31:38 39.2725 28.9810 5.1 -.- 2.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:20:52 38.1258 27.3545 6.3 -.- 2.1 -.- YENIKOY-TORBALI (IZMIR)
07:10:38 39.1545 28.1493 15.1 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:50:50 39.2487 28.9988 5.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:40:15 39.1520 28.9452 15.0 -.- 0.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
06:32:14 38.5600 38.0630 11.8 -.- 1.4 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
06:29:57 39.2692 28.1087 9.6 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:47 38.8835 38.0853 5.6 -.- 1.4 -.- KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA)
06:14:57 36.4850 28.4678 23.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
06:10:31 39.1692 28.1785 11.9 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:09:19 37.6255 35.8172 9.6 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
05:56:48 37.7367 36.0772 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
05:55:55 39.2335 28.0450 9.3 -.- 1.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:52:05 39.2283 29.0033 13.8 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:45:24 36.6225 28.4942 30.9 -.- 4.8 -.- AKDENIZ
05:30:32 38.2275 38.1398 8.4 -.- 1.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
05:27:45 39.2957 28.1650 7.8 -.- 1.4 -.- CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:26:33 38.8682 38.0893 5.9 -.- 1.7 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
05:20:03 38.8835 38.1185 15.6 -.- 1.1 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
05:15:26 39.2503 28.1028 11.3 -.- 1.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:14:59 38.8697 38.0900 5.0 -.- 3.0 3.0 BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
05:08:02 40.7975 27.9253 6.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI
05:04:57 39.2093 28.1365 9.9 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:38 39.2417 28.1488 15.5 -.- 1.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:35 38.8682 38.1230 7.5 -.- 2.4 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
04:50:25 39.1850 41.5998 5.9 -.- 1.4 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS)
04:46:53 39.2500 28.9957 10.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:30:30 34.5908 32.8147 19.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:15:50 39.2430 28.9865 5.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:04:52 39.2465 28.9218 7.5 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
04:04:51 38.8722 38.1225 15.6 -.- 1.1 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
04:03:26 38.1113 27.3390 13.2 -.- 2.5 -.- YENIKOY-TORBALI (IZMIR)
04:03:04 38.8812 38.0938 9.9 -.- 1.3 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
04:01:55 39.1682 29.1068 17.9 -.- 0.8 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
04:00:19 39.1582 28.0873 21.2 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:58:19 38.8315 38.0543 12.8 -.- 1.0 -.- IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA)
03:54:08 38.8673 38.0968 5.0 -.- 3.6 3.6 BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
03:43:30 39.2613 28.9200 5.8 -.- 2.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
03:40:34 39.1568 28.1800 8.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:26 39.2463 29.0010 12.0 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:05:50 38.5095 37.5115 16.9 -.- 1.2 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
02:59:01 40.6477 27.4530 5.7 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:32:57 39.1683 28.1715 10.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)