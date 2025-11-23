Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 23 Kasım 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
23 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:44:34 38.4510 38.0445 1.4 -.- 1.8 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
08:33:09 39.2318 28.1055 8.1 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:15:39 39.2578 28.1097 7.7 -.- 2.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:40:46 35.6750 25.9207 23.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:29:48 38.9380 28.7183 5.2 -.- 2.3 -.- CAGILLAR-DEMIRCI (MANISA)
07:26:51 38.3602 38.8817 17.6 -.- 1.2 -.- AKCA-KALE (MALATYA)
07:18:30 37.9783 36.3567 5.6 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:08:49 39.1378 28.3033 12.1 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:53:13 38.5975 27.9077 5.3 -.- 2.0 -.- DERICI-AHMETLI (MANISA)
05:52:08 39.1850 28.2778 5.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:48 39.2352 28.0618 8.5 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:38 38.0187 36.5592 5.3 -.- 1.3 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:15:59 38.1272 38.1613 23.0 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
05:07:20 39.1840 28.1645 9.9 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:26 36.1270 27.0677 29.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
04:57:59 39.1193 40.3917 5.1 -.- 1.3 -.- SANCAK-(BINGOL)
04:55:18 39.1945 27.9293 7.4 -.- 1.4 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
04:33:43 39.1688 28.2252 7.4 -.- 2.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:18:13 38.9258 28.7280 5.4 -.- 2.6 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
04:12:01 38.0542 37.5263 24.4 -.- 0.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:03:49 38.9260 28.7345 5.4 -.- 2.2 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
03:59:18 37.9262 27.6025 12.0 -.- 1.3 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
03:55:13 39.1940 28.2555 9.0 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:36 38.9165 28.7453 5.4 -.- 1.7 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
03:33:17 38.6495 39.4995 9.9 -.- 1.3 -.- GUZELYALI-(ELAZIG)
03:19:45 39.2500 28.0787 12.1 -.- 2.8 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:01 39.1997 28.1532 9.9 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:10 39.2147 28.1742 9.2 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:46:44 39.2485 28.9355 9.2 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:45:56 39.1990 28.2130 11.5 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:39:31 38.9367 28.7465 5.2 -.- 1.7 -.- CAGILLAR-DEMIRCI (MANISA)
02:33:43 39.1902 28.1178 8.7 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:51 39.0728 28.1897 13.5 -.- 1.7 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
02:32:00 37.0907 28.5870 9.5 -.- 2.5 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:30:15 38.9273 28.7347 5.4 -.- 2.9 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
02:16:06 38.9392 28.7200 5.2 -.- 2.3 -.- CAGILLAR-DEMIRCI (MANISA)
02:15:46 38.9110 28.6942 5.5 -.- 2.6 -.- KARAISALAR-DEMIRCI (MANISA)
02:13:11 38.9255 28.7367 5.5 -.- 3.2 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
02:09:52 39.3455 28.0293 7.9 -.- 1.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:02:47 38.9325 28.7172 5.5 -.- 1.5 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
02:00:02 38.9310 28.7422 5.3 -.- 2.7 -.- CAGILLAR-DEMIRCI (MANISA)
01:48:35 39.2417 28.0910 8.0 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:43:44 39.1648 28.2350 11.0 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:40:54 39.2588 28.1090 6.4 -.- 2.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:56 36.5793 29.2302 18.8 -.- 1.4 -.- GOKBEN-FETHIYE (MUGLA)
01:26:52 36.6540 25.6407 4.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:22:11 39.1557 28.2260 9.2 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:20 39.1528 28.1875 13.5 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:10 38.4690 37.2798 11.3 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:09:21 39.0627 40.4765 7.9 -.- 1.8 -.- OGULDERE-(BINGOL)
00:56:34 39.1630 28.1900 9.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:09 39.0927 40.8332 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:49:07 39.1478 28.2262 5.2 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:40:49 39.1822 28.2325 14.1 -.- 2.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:39:03 39.1783 28.2698 7.7 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:37:52 39.0625 28.1673 14.8 -.- 2.6 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
00:35:57 39.1697 28.2312 10.8 -.- 2.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:29:27 39.1757 28.2362 15.4 -.- 3.9 3.7 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)