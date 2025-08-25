Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Ağustos 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
25 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:50:00 39.2010 27.9792 8.1 -.- 2.0 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
08:44:21 39.1817 28.1173 9.1 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:33:04 39.2018 28.2038 5.1 -.- 2.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:26:27 39.1833 28.1573 10.2 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:25:41 38.9323 28.1785 24.0 -.- 1.3 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA)
08:23:03 39.1827 28.2510 7.9 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:32 37.9383 28.8580 2.5 -.- 1.1 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
08:16:56 39.2235 28.0463 10.2 -.- 2.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:28 39.2040 28.1515 7.9 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:58:16 39.2168 28.0955 11.3 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:49 39.1232 28.3090 14.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:55:18 39.1748 28.1785 12.5 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:53:48 39.1902 28.1437 12.2 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:48:12 39.1682 28.1163 15.8 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:43:49 39.1878 28.1547 4.7 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:53 39.1912 28.1702 8.4 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:38:00 39.2233 28.1810 7.4 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
07:31:36 39.1345 28.0777 11.3 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
07:30:59 38.5502 38.0320 5.0 -.- 2.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
07:23:11 39.2063 28.1637 7.9 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:19:15 39.1665 28.1543 8.9 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:02:59 39.2560 28.2497 8.2 -.- 1.4 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:00:23 39.1952 28.1813 14.6 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:13 37.1290 28.4287 3.2 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA)
06:53:50 39.0855 28.1060 11.9 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
06:51:19 39.1988 28.1785 3.5 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:06 39.1622 28.1998 11.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:42:05 39.1862 28.1410 4.8 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:38:10 39.1782 28.1432 8.7 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:31:09 39.2105 28.1523 11.5 -.- 3.8 3.6 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:27:54 39.1228 28.2207 2.6 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:04 39.1748 28.1367 5.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:16 39.1913 28.1795 9.6 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:20:12 39.1480 28.1362 9.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:33 39.1773 28.1900 9.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:46 39.1900 28.2365 9.7 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:09:59 39.1605 28.2038 8.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:52 39.1938 28.1112 8.2 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:49:32 39.2085 28.1700 7.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:42:29 39.1563 28.1497 9.2 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:41:23 39.1640 28.1720 10.8 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:11 39.1793 28.1582 9.0 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:38:48 39.1277 28.1312 12.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:34:59 39.2453 28.0243 7.9 -.- 3.0 2.8 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:08 39.1850 28.1427 14.1 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:15 38.1303 38.4197 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
05:21:15 39.1685 28.1780 10.5 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:04 39.1935 28.1282 7.8 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:14:15 38.9950 28.2383 26.0 -.- 1.2 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA)
05:12:01 39.1793 28.1075 7.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:11:34 39.1568 28.1270 9.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:26 39.1843 28.1878 8.5 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:16 39.1905 28.2250 9.2 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:55:07 39.1815 28.1440 12.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:57 39.1640 28.1733 13.4 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:47:35 39.1893 28.1497 9.5 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:37:35 39.1680 28.1578 9.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:33:57 39.1502 28.1568 17.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:30 39.1983 28.1528 9.5 -.- 3.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:20:47 39.1827 28.1592 12.3 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:13:10 39.2245 28.1932 3.3 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:05:31 39.2097 28.2165 11.1 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:13 39.1892 28.1807 10.5 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:00:44 39.1585 28.2030 9.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:58:35 39.2062 28.1387 8.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:53:35 39.1830 28.1827 13.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:52 39.1633 28.1812 8.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:49:00 39.1905 28.1348 12.8 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:46:01 39.1927 28.1092 8.4 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:42:26 39.2297 28.1953 8.4 -.- 2.5 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:37:28 39.1075 28.0490 12.2 -.- 1.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
03:36:54 39.2038 28.1663 7.9 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:07 39.2075 28.1535 12.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:25:55 39.1752 28.0665 4.8 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:24:48 39.1793 28.1785 12.3 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:20:03 39.1450 28.2400 9.9 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:02 39.1580 28.1795 11.3 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:45 39.1937 28.1803 8.7 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:24 39.1675 28.0785 9.4 -.- 2.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:35 39.1887 28.1257 9.3 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:26 39.1580 28.1473 9.0 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:54 39.1537 28.1303 11.9 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:05:30 39.1923 28.1607 12.7 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:04:48 39.1527 28.1702 15.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:00:14 39.1822 28.1245 8.2 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:59:36 39.1773 28.2185 4.6 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:44 39.1835 28.1375 4.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:17 39.1677 28.0640 8.9 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
02:51:13 39.2015 28.2155 10.8 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:08 39.1612 28.0608 12.6 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
02:30:50 39.2030 28.1953 7.6 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:34 39.1868 28.1540 10.8 -.- 3.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:23:06 40.3782 32.3403 1.4 -.- 2.2 -.- BAYINDIR-CAMLIDERE (ANKARA)
02:14:33 39.2028 28.1970 7.5 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:25 39.1490 28.1080 14.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:47 39.9018 27.0897 16.3 -.- 1.9 -.- ESKIYAYLA-CAN (CANAKKALE)
02:03:57 39.1793 28.1980 8.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:03:21 39.1937 28.0817 11.9 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:01:30 39.2042 28.1942 7.5 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:57:39 39.2072 27.9880 11.4 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:55:39 39.1733 28.0815 10.8 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:52:14 39.1967 28.1943 16.0 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:50:34 39.1455 28.1705 8.8 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:46:48 39.2330 28.1862 13.6 -.- 3.5 3.4 SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:26 39.1233 28.0683 12.6 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
01:40:27 39.2275 28.1972 11.5 -.- 3.4 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:37:28 39.1987 28.1400 12.4 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:49 39.1505 28.0982 11.1 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:19 39.1872 28.1453 11.5 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:23:18 39.1312 28.1178 15.9 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:28 39.1822 28.1973 10.7 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:20:39 39.1850 28.2058 5.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:12:24 39.1663 28.2180 11.7 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:06:04 39.1562 28.1417 9.2 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:59 39.2550 28.0883 12.2 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:17 39.1582 28.1240 12.7 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:42:43 39.1860 28.2053 15.4 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:39:30 39.1933 28.2303 9.1 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:36:10 39.1515 28.2195 9.3 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:34:04 39.2368 28.0800 7.9 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:28:49 39.1820 28.1115 7.4 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:26:10 39.1897 28.1320 8.5 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:35 39.2260 28.1227 13.1 -.- 2.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:18:36 38.7175 30.6288 7.2 -.- 2.2 -.- KARAARSLAN (AFYONKARAHISAR)
00:12:45 39.1472 28.1398 16.8 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:10:25 39.1678 28.1162 5.3 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:08:12 39.2223 28.0220 12.8 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:03:31 39.1643 28.1897 9.6 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)