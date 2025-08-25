Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.08.2025 09:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Ağustos 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?


25 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER


08:50:00  39.2010   27.9792        8.1      -.-  2.0  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         
08:44:21  39.1817   28.1173        9.1      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
08:33:04  39.2018   28.2038        5.1      -.-  2.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
08:26:27  39.1833   28.1573       10.2      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
08:25:41  38.9323   28.1785       24.0      -.-  1.3  -.-   KAYACIK-GORDES (MANISA)                           
08:23:03  39.1827   28.2510        7.9      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
08:19:32  37.9383   28.8580        2.5      -.-  1.1  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      
08:16:56  39.2235   28.0463       10.2      -.-  2.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
08:02:28  39.2040   28.1515        7.9      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
07:58:16  39.2168   28.0955       11.3      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
07:56:49  39.1232   28.3090       14.9      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
07:55:18  39.1748   28.1785       12.5      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
07:53:48  39.1902   28.1437       12.2      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
07:48:12  39.1682   28.1163       15.8      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
07:43:49  39.1878   28.1547        4.7      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
07:42:53  39.1912   28.1702        8.4      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
07:38:00  39.2233   28.1810        7.4      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              
07:31:36  39.1345   28.0777       11.3      -.-  1.5  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            
07:30:59  38.5502   38.0320        5.0      -.-  2.5  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          
07:23:11  39.2063   28.1637        7.9      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
07:19:15  39.1665   28.1543        8.9      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
07:02:59  39.2560   28.2497        8.2      -.-  1.4  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
07:00:23  39.1952   28.1813       14.6      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
06:59:13  37.1290   28.4287        3.2      -.-  1.8  -.-   ULA (MUGLA)                                       
06:53:50  39.0855   28.1060       11.9      -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          
06:51:19  39.1988   28.1785        3.5      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
06:49:06  39.1622   28.1998       11.9      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
06:42:05  39.1862   28.1410        4.8      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
06:38:10  39.1782   28.1432        8.7      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
06:31:09  39.2105   28.1523       11.5      -.-  3.8  3.6   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
06:27:54  39.1228   28.2207        2.6      -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
06:26:04  39.1748   28.1367        5.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
06:21:16  39.1913   28.1795        9.6      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
06:20:12  39.1480   28.1362        9.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
06:18:33  39.1773   28.1900        9.6      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
06:10:46  39.1900   28.2365        9.7      -.-  2.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
06:09:59  39.1605   28.2038        8.8      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
05:50:52  39.1938   28.1112        8.2      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
05:49:32  39.2085   28.1700        7.9      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
05:42:29  39.1563   28.1497        9.2      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
05:41:23  39.1640   28.1720       10.8      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
05:40:11  39.1793   28.1582        9.0      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
05:38:48  39.1277   28.1312       12.6      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
05:34:59  39.2453   28.0243        7.9      -.-  3.0  2.8   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
05:29:08  39.1850   28.1427       14.1      -.-  2.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
05:25:15  38.1303   38.4197        5.0      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      
05:21:15  39.1685   28.1780       10.5      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
05:17:04  39.1935   28.1282        7.8      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
05:14:15  38.9950   28.2383       26.0      -.-  1.2  -.-   KABAKOZ-GORDES (MANISA)                           
05:12:01  39.1793   28.1075        7.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
05:11:34  39.1568   28.1270        9.5      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
05:10:26  39.1843   28.1878        8.5      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
05:07:16  39.1905   28.2250        9.2      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
04:55:07  39.1815   28.1440       12.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
04:51:57  39.1640   28.1733       13.4      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
04:47:35  39.1893   28.1497        9.5      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
04:37:35  39.1680   28.1578        9.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
04:33:57  39.1502   28.1568       17.4      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
04:29:30  39.1983   28.1528        9.5      -.-  3.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
04:20:47  39.1827   28.1592       12.3      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
04:13:10  39.2245   28.1932        3.3      -.-  1.6  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
04:05:31  39.2097   28.2165       11.1      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
04:03:13  39.1892   28.1807       10.5      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
04:00:44  39.1585   28.2030        9.1      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
03:58:35  39.2062   28.1387        8.1      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:53:35  39.1830   28.1827       13.8      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
03:52:52  39.1633   28.1812        8.6      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
03:49:00  39.1905   28.1348       12.8      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:46:01  39.1927   28.1092        8.4      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
03:42:26  39.2297   28.1953        8.4      -.-  2.5  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
03:37:28  39.1075   28.0490       12.2      -.-  1.1  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         
03:36:54  39.2038   28.1663        7.9      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:33:07  39.2075   28.1535       12.0      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:25:55  39.1752   28.0665        4.8      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
03:24:48  39.1793   28.1785       12.3      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
03:20:03  39.1450   28.2400        9.9      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:18:02  39.1580   28.1795       11.3      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
03:16:45  39.1937   28.1803        8.7      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:15:24  39.1675   28.0785        9.4      -.-  2.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
03:14:35  39.1887   28.1257        9.3      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:10:26  39.1580   28.1473        9.0      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
03:06:54  39.1537   28.1303       11.9      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
03:05:30  39.1923   28.1607       12.7      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
03:04:48  39.1527   28.1702       15.1      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
03:00:14  39.1822   28.1245        8.2      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
02:59:36  39.1773   28.2185        4.6      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
02:58:44  39.1835   28.1375        4.9      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
02:54:17  39.1677   28.0640        8.9      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          
02:51:13  39.2015   28.2155       10.8      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
02:50:08  39.1612   28.0608       12.6      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          
02:30:50  39.2030   28.1953        7.6      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
02:29:34  39.1868   28.1540       10.8      -.-  3.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
02:23:06  40.3782   32.3403        1.4      -.-  2.2  -.-   BAYINDIR-CAMLIDERE (ANKARA)                       
02:14:33  39.2028   28.1970        7.5      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
02:12:25  39.1490   28.1080       14.3      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
02:09:47  39.9018   27.0897       16.3      -.-  1.9  -.-   ESKIYAYLA-CAN (CANAKKALE)                         
02:03:57  39.1793   28.1980        8.6      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
02:03:21  39.1937   28.0817       11.9      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
02:01:30  39.2042   28.1942        7.5      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
01:57:39  39.2072   27.9880       11.4      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:55:39  39.1733   28.0815       10.8      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
01:52:14  39.1967   28.1943       16.0      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
01:50:34  39.1455   28.1705        8.8      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
01:46:48  39.2330   28.1862       13.6      -.-  3.5  3.4   SINDIRGI (BALIKESIR)                              
01:45:26  39.1233   28.0683       12.6      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            
01:40:27  39.2275   28.1972       11.5      -.-  3.4  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:37:28  39.1987   28.1400       12.4      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
01:26:49  39.1505   28.0982       11.1      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
01:26:19  39.1872   28.1453       11.5      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
01:23:18  39.1312   28.1178       15.9      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:21:28  39.1822   28.1973       10.7      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
01:20:39  39.1850   28.2058        5.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
01:12:24  39.1663   28.2180       11.7      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
01:06:04  39.1562   28.1417        9.2      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
00:48:59  39.2550   28.0883       12.2      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
00:45:17  39.1582   28.1240       12.7      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
00:42:43  39.1860   28.2053       15.4      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
00:39:30  39.1933   28.2303        9.1      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
00:36:10  39.1515   28.2195        9.3      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
00:34:04  39.2368   28.0800        7.9      -.-  1.7  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
00:28:49  39.1820   28.1115        7.4      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
00:26:10  39.1897   28.1320        8.5      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
00:21:35  39.2260   28.1227       13.1      -.-  2.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
00:18:36  38.7175   30.6288        7.2      -.-  2.2  -.-   KARAARSLAN (AFYONKARAHISAR)                       
00:12:45  39.1472   28.1398       16.8      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
00:10:25  39.1678   28.1162        5.3      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
00:08:12  39.2223   28.0220       12.8      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
00:03:31  39.1643   28.1897        9.6      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)          

İlgili Konular: #afad #Son depremler