Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Ekim 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
25 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.10.25 08:43:27 -.- 1.6 -.- TOKMAKLAR-(BOLU)
2025.10.25 08:15:33 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.25 07:55:44 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.25 07:50:11 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.25 07:42:48 -.- 2.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.25 07:31:42 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.10.25 07:23:43 -.- 2.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BA