Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.10.2025 09:22:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Ekim 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:39:00 -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

08:08:23 -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:04:32 -.-  1.4  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                      

07:59:16 -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:25:47 -.-  2.7  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                      

07:16:49 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

06:45:15 -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:44:48 -.-  1.4  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)      

06:23:17 -.-  1.3  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                             

06:09:44 -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:06:22 -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:47:29 -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:41:31 -.-  1.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                        

05:28:28 -.-  1.1  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                        

05:22:13 -.-  1.7  -.-   KALAYCILAR-(BALIKESIR)                         

05:21:31 -.-  1.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

05:08:07 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                        

04:53:14 -.-  1.8  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                         

04:18:43 -.-  2.4  -.-   HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN)                      

04:15:17 -.-  1.0  -.-   KAYALAR-BALYA (BALIKESIR)                      

03:48:41 -.-  2.1  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                    

03:41:59 -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                         

03:07:49 -.-  1.0  -.-   ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE)                     

03:00:23 -.-  1.7  -.-   TEPECIK-(MANISA)                               

02:51:06 -.-  3.5  3.7   AKDENIZ                                        

02:43:43 -.-  3.6  3.7   AKDENIZ                                        

02:23:30 -.-  2.0  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:12:27 -.-  1.7  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                           

02:04:28 -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:03:39 -.-  1.7  -.-   ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)                    

01:24:42 -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

01:10:38 -.-  1.4  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                             

01:09:53 -.-  1.2  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                         

01:01:38 -.-  1.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                        

00:51:30 -.-  1.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                      

00:45:22 -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      

00:29:18 -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

00:12:09 -.-  1.5  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

00:06:23 -.-  1.5  -.-   YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)   

