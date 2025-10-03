Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.03 09:26:36 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)

2025.10.03 09:15:32 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.03 09:10:49 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2025.10.03 09:00:20 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2025.10.03 08:57:41 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.03 08:57:41 -.- 1.4 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.03 08:57:07 -.- 1.8 -.- MEKE-(MUGLA)

2025.10.03 08:56:07 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(MUGLA)

2025.10.03 08:50:21-.- 2.2 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.10.03 08:41:41 -.- 1.6 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)