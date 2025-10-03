Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 09:33:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.03 09:26:36 -.-  1.6  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                            

2025.10.03 09:15:32  -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.10.03 09:10:49  -.-  1.9  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                   

2025.10.03 09:00:20 -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                   

2025.10.03 08:57:41  -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.10.03 08:57:41 -.-  1.4  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2025.10.03 08:57:07 -.-  1.8  -.-   MEKE-(MUGLA)                               

2025.10.03 08:56:07 -.-  1.4  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                            

2025.10.03 08:50:21-.-  2.2  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2025.10.03 08:41:41  -.-  1.6  -.-   COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                 

