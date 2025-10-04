Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
4 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.10.04 08:12:55 -.- 2.0 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.04 08:09:12 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.04 08:01:58 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.04 07:54:07 -.- 3.0 2.7 MARMARA DENIZI
2025.10.04 07:48:54 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.10.04 07:35:20 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.04 07:19:37 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2025.10.04 07:14:34 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI