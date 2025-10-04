Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.10.2025 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.10.04 08:12:55    -.-  2.0  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

2025.10.04 08:09:12    -.-  1.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.04 08:01:58   -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.04 07:54:07   -.-  3.0  2.7   MARMARA DENIZI                                    

2025.10.04 07:48:54   -.-  1.8  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.10.04 07:35:20     -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.10.04 07:19:37  -.-  1.4  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

2025.10.04 07:14:34   -.-  2.0  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #Kandilli son depremler