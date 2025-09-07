İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin merkezüstü Balıkesir Sındırgı olarak belirtildi.
4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yerin 7.72 km derinliğinde meydana geldi.
7 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.09.07 09:55:43 39.0007 28.3242 11.8 -.- 1.2 -.- SALUR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:54:11 39.1707 28.1862 12.5 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:51:41 39.1608 28.0670 12.3 -.- 1.2 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:35:41 39.1707 28.1698 11.0 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:28:04 38.9043 28.3220 5.0 -.- 0.8 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:25:22 39.1642 28.1990 13.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:23:01 39.1308 28.3273 3.7 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 09:08:24 39.1455 27.9575 10.6 -.- 0.9 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.07 09:03:28 39.0468 27.9270 9.9 -.- 1.3 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.09.07 08:58:57 39.1395 28.2780 9.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 08:47:07 39.1685 28.1787 10.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 08:44:55 39.2478 28.1267 8.2 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 08:42:34 39.0062 28.2375 4.0 -.- 1.1 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA) İlksel
2025.09.07 08:32:51 38.0987 37.8358 8.7 -.- 2.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.09.07 08:06:57 39.2078 28.1155 8.1 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:51:16 38.2277 38.6070 13.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.09.07 07:47:49 39.2097 28.1348 10.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:39:56 39.2337 28.0140 18.2 -.- 1.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:14:23 39.2293 28.1185 10.2 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 07:06:55 39.2322 29.0355 6.7 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.07 07:03:58 39.1923 28.1255 13.0 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:57:59 39.0902 28.1555 17.0 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:56:53 36.6588 36.1328 9.7 -.- 1.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.09.07 06:47:54 39.1595 28.2070 16.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:47:37 39.2780 28.0730 17.3 -.- 1.9 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:43:54 39.2175 28.1943 9.7 -.- 1.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 06:30:29 39.2522 28.0657 10.6 -.- 2.0 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:59:27 38.0267 37.6413 6.4 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.09.07 05:59:04 39.1707 28.2428 9.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:49:17 36.9433 28.7798 7.8 -.- 1.4 -.- BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.09.07 05:29:27 39.0128 41.2548 16.4 -.- 1.8 -.- BILEK-(MUS) İlksel
2025.09.07 05:25:10 39.2080 28.1975 7.7 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:14:34 39.2293 28.1197 10.1 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 05:05:45 39.1318 28.2245 22.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:53:08 39.1915 28.1815 11.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:52:13 39.2040 28.1572 16.3 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:43:59 39.1660 28.1863 9.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:41:08 39.2083 28.2360 10.2 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:38:08 38.1060 37.5523 5.0 -.- 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.07 04:37:23 39.2352 28.0920 11.3 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 04:37:09 40.4120 41.5897 7.3 -.- 1.7 -.- AKSU-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2025.09.07 04:29:24 40.1967 31.6798 14.1 -.- 2.4 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.09.07 04:01:13 39.0905 38.1345 7.7 -.- 1.6 -.- CAKMAKDUZU-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2025.09.07 03:55:56 39.1725 28.1505 16.8 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:49:07 39.2277 28.0458 8.7 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:20:12 39.1873 28.0690 8.1 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:13:17 39.1965 28.2147 12.6 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:09:59 39.2235 28.0073 9.9 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:07:02 39.1775 28.2452 12.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:03:35 39.1503 28.1740 16.1 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 03:00:58 38.2270 38.4712 13.0 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.09.07 02:59:16 39.2707 27.7132 14.2 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2025.09.07 02:51:16 39.1517 28.2283 17.2 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 02:17:29 39.2027 28.1580 7.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 02:11:00 40.8110 25.6310 4.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.09.07 02:09:56 39.1602 28.2622 18.3 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 02:04:59 39.1742 28.2110 13.5 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:58:09 39.2105 28.0100 12.0 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:34:09 39.1988 28.0928 15.9 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:26:43 39.2548 28.0203 5.6 -.- 1.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:05:30 39.2408 28.0703 16.6 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 01:02:21 34.7080 33.2480 47.7 -.- 4.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.09.07 01:00:55 39.1827 28.2022 16.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:56:14 39.1750 28.1207 8.4 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:46:47 39.1668 28.1505 11.3 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:40:06 39.1940 28.0172 11.4 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:38:59 39.2388 28.0267 7.2 -.- 1.7 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:30:01 39.2010 28.0805 7.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:27:15 39.2275 28.0823 7.4 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.07 00:08:54 39.1133 33.0807 5.0 -.- 1.4 -.- KULU (KONYA) İlksel