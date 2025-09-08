Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 09:17:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.08 08:56:36  -.-  1.4  -.-   UCAVLU-AKHISAR (MANISA)                          

2025.09.08 08:49:03  -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.09.08 08:37:31  -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.09.08 08:32:57 -.-  1.5  -.-   SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)                       

2025.09.08 08:19:21 -.-  2.2  -.-   KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)                          

2025.09.08 08:17:56 -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.09.08 07:51:40 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

