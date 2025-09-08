İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Eylül 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.08 08:56:36 -.- 1.4 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA)

2025.09.08 08:49:03 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.08 08:37:31 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.08 08:32:57 -.- 1.5 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)

2025.09.08 08:19:21 -.- 2.2 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)

2025.09.08 08:17:56 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.08 07:51:40 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)