8.08.2025 08:49:00
8.08.2025 08:49:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Temmuz 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Temmuz 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

07:53:33   -.-  2.2  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)          

07:27:00   -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)          

06:44:16   -.-  1.4  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)           

05:57:36    -.-  1.2  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)       

05:57:10    -.-  1.7  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)          

05:24:17   -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

04:57:46    -.-  1.4  -.-   ALACALAR-BERGAMA (IZMIR)        

04:37:21    -.-  1.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)    

04:32:55   -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

04:15:02   -.-  1.4  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)   

04:07:17   -.-  1.4  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)    

03:50:06    -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

03:21:31    -.-  3.9  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

02:48:46  -.-  1.9  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)          

02:43:04   -.-  1.5  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)   

01:49:07   -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)     

01:31:57    -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                         

01:31:33   -.-  1.7  -.-   HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)        

01:22:54   -.-  1.8  -.-   INAYET-INEGOL (BURSA)           

01:07:54    -.-  2.0  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)     

