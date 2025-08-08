Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Temmuz 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER
07:53:33 -.- 2.2 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
07:27:00 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
06:44:16 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
05:57:36 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:57:10 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)
05:24:17 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:46 -.- 1.4 -.- ALACALAR-BERGAMA (IZMIR)
04:37:21 -.- 1.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:32:55 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:15:02 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:17 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:06 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:21:31 -.- 3.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:48:46 -.- 1.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
02:43:04 -.- 1.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:49:07 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
01:31:57 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:31:33 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
01:22:54 -.- 1.8 -.- INAYET-INEGOL (BURSA)
01:07:54 -.- 2.0 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)