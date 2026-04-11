Son dakika depremler! Kütahya'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Kütahya'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.04.2026 09:16:00
Son dakika depremler! Kütahya'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Kütahya'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Kütahya'da deprem mi oldu? 11 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31 sıralarında 4.8 bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

11 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.11 08:16:28     -.-  1.9  -.-   BEYDILI-SUTCULER (ISPARTA)                       

2026.04.11 08:02:11      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.04.11 08:01:31       -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                       

2026.04.11 07:55:37     -.-  1.5  -.-   CALTILI-VARTO (MUS)                              

2026.04.11 07:53:35      -.-  1.4  -.-   MALATYA (MALATYA)                                

2026.04.11 07:02:30     -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

2026.04.11 06:30:35   -.-  1.3  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                        

