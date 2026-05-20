Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
20 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:00:15 38.2288 38.5470 4.4 -.- 5.6 5.6 GULUMUSAGI-(MALATYA)
08:13:40 39.1878 28.1615 8.1 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:15 37.8482 35.0493 5.1 -.- 1.6 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)
07:50:21 38.5575 40.3155 4.4 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL)
06:40:45 36.9035 29.1285 14.5 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
06:08:11 39.1872 28.1933 11.0 -.- 3.2 3.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:33 37.5083 35.2837 6.7 -.- 1.5 -.- POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA)
04:55:19 39.4188 37.2850 5.0 -.- 2.3 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
04:45:54 39.4173 37.3175 5.0 -.- 2.6 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
04:26:20 38.6495 37.2730 5.0 -.- 2.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)
04:16:21 39.1940 28.0997 9.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:26 39.2113 28.1120 10.1 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:43:41 39.0673 41.6190 5.2 -.- 2.4 -.- KAYALIKALE-VARTO (MUS)
03:28:23 39.1677 28.1973 8.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:21 40.1810 31.7483 7.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
02:13:01 40.8790 31.6598 12.1 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)
02:02:03 39.7657 39.0708 5.4 -.- 1.7 -.- KERER-KEMAH (ERZINCAN)
01:42:42 38.6583 37.3485 4.1 -.- 1.6 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)
01:42:15 38.3598 37.3320 18.7 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:35:28 35.4098 26.5330 21.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:31:09 39.6007 25.8003 23.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
01:18:20 38.7222 39.9043 20.6 -.- 1.7 -.- YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
01:18:14 38.1920 27.6993 17.8 -.- 1.5 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR)
00:47:22 40.1262 23.5555 14.9 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
00:30:59 36.8778 33.8402 19.4 -.- 1.5 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)
00:24:08 38.9892 28.1843 15.7 -.- 1.0 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA)