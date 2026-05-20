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Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.05.2026 09:15:00
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Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

20 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:15  38.2288   38.5470        4.4      -.-  5.6  5.6   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

08:13:40  39.1878   28.1615        8.1      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:00:15  37.8482   35.0493        5.1      -.-  1.6  -.-   CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE)                          

07:50:21  38.5575   40.3155        4.4      -.-  1.8  -.-   SERVI-GENC (BINGOL)                               

06:40:45  36.9035   29.1285       14.5      -.-  1.7  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

06:08:11  39.1872   28.1933       11.0      -.-  3.2  3.1   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:55:33  37.5083   35.2837        6.7      -.-  1.5  -.-   POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA)                        

04:55:19  39.4188   37.2850        5.0      -.-  2.3  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     

04:45:54  39.4173   37.3175        5.0      -.-  2.6  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     

04:26:20  38.6495   37.2730        5.0      -.-  2.5  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              

04:16:21  39.1940   28.0997        9.4      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:12:26  39.2113   28.1120       10.1      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:43:41  39.0673   41.6190        5.2      -.-  2.4  -.-   KAYALIKALE-VARTO (MUS)                            

03:28:23  39.1677   28.1973        8.1      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:33:21  40.1810   31.7483        7.7      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

02:13:01  40.8790   31.6598       12.1      -.-  1.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

02:02:03  39.7657   39.0708        5.4      -.-  1.7  -.-   KERER-KEMAH (ERZINCAN)                            

01:42:42  38.6583   37.3485        4.1      -.-  1.6  -.-   TEPECIK-GURUN (SIVAS)                             

01:42:15  38.3598   37.3320       18.7      -.-  1.4  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

01:35:28  35.4098   26.5330       21.6      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:31:09  39.6007   25.8003       23.4      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        

01:18:20  38.7222   39.9043       20.6      -.-  1.7  -.-   YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)                      

01:18:14  38.1920   27.6993       17.8      -.-  1.5  -.-   BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR)                         

00:47:22  40.1262   23.5555       14.9      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        

00:30:59  36.8778   33.8402       19.4      -.-  1.5  -.-   EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)                          

00:24:08  38.9892   28.1843       15.7      -.-  1.0  -.-   FUNDACIK-GORDES (MANISA)                       

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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