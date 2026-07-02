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Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.07.2026 09:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Muğla'da deprem mi oldu? 2 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.06'da gerçekleşen depremin yerin 19.87 km derinliğinde olduğu bildirildi.

2 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.02 08:02:50   -.-  1.0  -.-   SULUMENLI-(AFYONKARAHISAR)                 

2026.07.02 07:36:25   -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                  

2026.07.02 07:19:45   -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

2026.07.02 07:13:21 -.-  1.9  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2026.07.02 06:52:38   -.-  3.0  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

2026.07.02 06:31:32  -.-  1.9  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

2026.07.02 06:19:41 -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)          

2026.07.02 06:15:22  -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                  

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