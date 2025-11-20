Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 20 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Osmaniye'de deprem mi oldu? 20 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Bahçe ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12:09 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 8.8 km oldu.
20 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.20 08:12:35 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.20 08:02:15 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.20 07:59:34 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.20 07:29:37 -.- 3.3 3.1 DUTLUCA-GORDES (MANISA)
2025.11.20 07:27:40 -.- 3.0 2.8 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.20 07:23:42 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2025.11.20 07:20:17 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
2025.11.20 07:07:45 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)